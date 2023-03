Donatón para ayudar a Providencia y Santa Catalina tras destrucción del huracán Iota y Eta

Las islas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina en noviembre del 2020 sufrieron una gran devastación por cuenta de los huracanes Iota y Eta, destruyendo más del 90 % de la infraestructura del Archipiélago.

Pasados pocos días después del huracán, diversas compañías y empresas se unieron en una alianza para prestar asistencia humanitaria a las familias damnificadas e identificar afectaciones más allá de lo humanitario.

Junto a la comunidad contribuyeron de manera innovadora al restablecimiento integral de las condiciones de vida digna en el archipiélago a través de diversos proyectos en los que hoy continúan trabajando.

Ahora, en pleno 2023, es decir, dos años y medio luego del devastador fenómeno natural, aún continúan las labores de reconstrucción de las islas.

Por ello, este martes 28 de marzo se realiza un evento benéfico con el objetivo de seguir el trabajo realizado por algunas organizaciones en la isla, entre las que cabe mencionar Colombia Cuida a Colombia, All 4 One, Fundación TAAP, Techo Colombia, Riaño Producciones, Antioquia Presente, Stand Up Providencia Renace y la Fundación Andi.

Iota arrasó con techos y viviendas en la madrugada del 16 de noviembre. - Foto: Cortesía del cineasta

Las donaciones de los invitados serán destinadas para terminar la dotación del Refugio del Suroeste, hacer trabajo psicosocial para la comunidad y finalizar la construcción del Centro Comunitario. Además del apoyo de los anfitriones, el evento contará con la participación de artistas que se han unido a esta causa, como Adriana Lucía, César López, Juan Pablo Vega, María McCausland, Natalia Medina, el grupo Kiwanga Band, entre otros.

Será una noche con todo el toque de la isla, donde se realizará también un show de baile en vivo a cargo de la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Orfa), y una muestra de artistas isleños que presentarán y subastarán sus obras. Este evento benéfico tendrá lugar en Cumbia House de Gaira en Bogotá desde las 8:30 p. m.

Las personas que deseen sumarse a esta causa denominada Noche por Providencia, pueden comunicarse con el equipo organizador a través del WhatsApp: 315 745 2212 para obtener más información. Se espera que con la ayuda de las personas que asistan a este concierto benéfico se logre continuar con la labor en la isla.

San Andrés y Providencia fueron casi destruidos por dos huracanes. - Foto: alejandro acosta

Hay que decir que inicialmente se hablaba de que la reconstrucción se demoraría tan solo un año, pero debido a la complejidad topográfica se complicó alcanzar la meta.

Asimismo, la Procuraduría ha alertado este año sobre las grandes cantidades de residuos como chatarra, por lo que ha enviado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) varias recomendaciones para el manejo ambiental de los mismos, de manera que garantice la salud y no se afecte el suministro de agua a los habitantes de la isla de Providencia.

En el mes de febrero de este 2023, la Procuraduría dejó claro que en Providencia y Santa Catalina aún no se han terminado de evacuar todos los escombros generados del proceso de reconstrucción de las islas, a pesar de los reiterados requerimientos realizados por el ente de control a las diversas entidades que lideraban este proceso.

Armada apoya reconstrucción de Providencia. - Foto: Armada Nacional

Así mismo, vale destacar que para poder llegar al archipiélago solo se puede por aire o por mar. No es un secreto que realizar la evacuación de los escombros ha requerido triplicar esfuerzos, pues se está haciendo por mar.

Es la Armada Nacional la encargada con sus embarcaciones de sacar todo aquello que estorba en la reconstrucción y a la vez la entidad facilita las ayudas para la comunidad.

“Como parte del compromiso por el bienestar integral de la población raizal, se han entregado más de 188.000 litros de agua potable a las familias más vulneradas de Santa Catalina y Providencia”, aseguraban desde la entidad militar a través de un comunicado, emitido a comienzos del 2022.