Inconsolable y embarazada, así fue el dramático relato de la esposa del fiscal antimafia paraguayo asesinado en Cartagena

Entre lágrimas, la periodista Claudia Aguilera reveló en SEMANA cómo fue el ataque sicarial que sufrió su esposo, el fiscal Marcelo Pecci, mientras estaban de su luna de miel en la isla de Barú, Cartagena. Aguilera dijo que estaban disfrutando de sus vacaciones cuando dos hombres aparecieron y dispararon de manera indiscriminada. Ella se salvó de milagro.

La víctima y esposa del fiscal contó los momentos de horror que vivió cuando los dos sicarios que llegaron en una moto acuática se bajaron del vehículo y en cuestión de minutos atacaron a su esposo. Ella aseguró que nadie pudo hacer nada, ni el personal de seguridad del hotel.

“Llegaron a la playa privada del hotel… no se pudo hacer nada, llegaron y de forma inmediata dispararon, mientras estábamos en la playa; el personal de seguridad no pudo reaccionar”, dijo Claudia mientras trata de sobreponerse a semejante tragedia.

Fue la periodista y esposa del fiscal la que aseguró que no tenía amenazas en su contra y precisamente, por esa razón, no tenían seguridad en su paso por Colombia; además, optaron por un hotel que les garantizara algún escenario de seguridad, que claramente los sicarios lograron superar.

“No, no tenía ninguna amenaza, solo llegamos para pasar las vacaciones, nosotros andamos sin guardia, no había riesgo de una venganza, no teníamos riesgo, por eso estábamos en el hotel”, señaló Claudia en comunicación con SEMANA.

Sicarios en moto acuática asesinaron a fiscal de Paraguay. La Policía adelanta la investigación y la hipótesis de un caso de sicariato resulta la más cercana - Foto: Cortesia

Claudia Aguilera contó cómo fueron los últimos momentos que pasó con su esposo, el fiscal Marcelo Pecci. Aseguró la comunicadora que estaban en el hotel y el fiscal se mostró muy tranquilo, una razón más para disfrutar de sus vacaciones que estaban por terminar en Cartagena y luego regresar a Asunción, Paraguay.

“Ninguna amenaza, estaba tranquilo total… nosotros andábamos sin guardia, no sentimos riesgo de amenaza o venganza, estaba muy tranquilo; nos informaron que vendrá una comitiva de Paraguay, esperamos que lleguen”, dijo la esposa del fiscal.

La comitiva a la que se refiere la esposa del fiscal asesinado en Cartagena es la misma que anticipó el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, tras advertir que una vez se conocieron los hechos se notificó a las autoridades de Paraguay y en conjunto con los Estados Unidos, adelantar la investigación.

El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya.

Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado.

Nuestras sinceras condolencias a sus familiares. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) May 10, 2022

“Hemos hablado con autoridades de Estados Unidos para que también se integren al equipo investigativo y llevar a los responsables ante la justicia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes, que son de carácter reservado; todas las capacidades de la policía y la Fiscalía están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio”, indicó el director de la Policía, el general Jorge Vargas.

La Fiscalía también aseguró que un equipo de investigadores asumirá el proceso y en compañía de expertos de Medicina Legal adelantarán los actos urgentes de cara a establecer responsables de este hecho criminal y particularmente quiénes serían los autores intelectuales.

“De igual manera, extiende un saludo de solidaridad al Ministerio Público de la República de Paraguay ante esta lamentable pérdida que enluta a la administración de justicia y la lucha contra la criminalidad”, dijo la Fiscalía.

Por ahora la hipótesis de un hecho sicarial es la que toma más fuerza entre los investigadores. El contexto del crimen, de cómo llegaron los asesinos al hotel, el ataque que sufrió el fiscal y las declaraciones de los testigos que estaban en la misma playa cuando fue asesinado el funcionario.