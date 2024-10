Dura advertencia de los habitantes del Cañón del Micay a Petro; si no saca al Ejército de El Plateado, pasarán a las vías de hecho

En el pronunciamiento le exigieron “al Estado retirar la bota militar que no goza de nuestra confianza. Si a de ver presencia del gobierno que sea con inversiones sociales para vías y proyectos productivos, y no con balas y bombas que cobran vidas como la de nuestro niño Dilan Camilo Erazo”.

Además, agregaron: “No descansaremos hasta que la fuerza pública abandone nuestro territorio. Presidente Gustavo Petro, a usted no le están contando toda la verdad, venga a nuestra región y verifique nuestras denuncias. Lo responsabilizaremos de cualquier acción en nuestra contra, si este clamor no tiene eco en sus oídos, pasaremos a las vías de hecho y movilizaremos a todo el sur del país hasta que usted escuche el pueblo que lo apoyo en las urnas. Señor Gustavo Petro no más guerra, queremos paz”.