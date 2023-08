Ejército Nacional logró frustrar un atentado terrorista organizado por disidencias de las Farc en Granada, Meta

En un contexto de gran preocupación por la seguridad de Colombia, las disidencias de las Farc continúan causando estragos en muchas zonas del territorio nacional, como lo anunció el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que el pasado 18 de agosto, el Ejército logró anticiparse a un ataque terrorista planeado en la localidad de Granada, frustrando los daños que buscaba ocasionar el mismo.

Hoy amaneció una valla de las disidencias en un barrio de Granada y ayer nuestro Ejército frustró un atentado terrorista en la misma zona, (8 canecas. 40 kilos de anfo, 10 cargas de pentonita) No vamos a dejar de denunciarlos y no nos van a doblegar, así a algunos les moleste. pic.twitter.com/hJOkpdTcZc — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) August 19, 2023

De acuerdo con el mandatario departamental, para dicho atentado había 40 kilos de anfo y 10 cargas de pentonita.

Por otra parte, el gobernador Zuluaga rechazó una valla alusiva a las disidencias de las Farc que apareció este sábado en el municipio de Granada.

“Hoy amaneció una valla de las disidencias en un barrio de Granada y ayer nuestro Ejército frustró un atentado terrorista en la misma zona, (8 canecas. 40 kilos de anfo, 10 cargas de pentonita) No vamos a dejar de denunciarlos y no nos van a doblegar, así a algunos les moleste”, manifestó en la red social.

Esta semana el gobernador del Meta y el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvieron un choque luego de que el dirigente departamental le pidiera al mandatario la renuncia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras calificarlo de “hipócrita” e “incompetente”.

El jefe de Estado estalló contra Zuluaga a través de su cuenta personal de Twitter y le pidió al gobernador que no se metiera en la definición de su gabinete de ministros.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, trinó Petro.

Para el país no es un secreto que las relaciones entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores del país no atraviesan su mejor momento. Esto quedó sobre la mesa este miércoles 16 de agosto, cuando el gobernador del Meta arremetió contra el ministro del Interior porque cuestionó las recientes críticas de los mandatarios regionales contra el Gobierno nacional.

Zuluaga dijo que Velasco es “un incompetente ministro de gestión gris que, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral”.

Y agregó: “Sea serio, ministro Luis Fernando Velasco, no les falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted”. A renglón seguido, le pidió la carta de renuncia.

La molestia de Zuluaga surgió por la despachada de Velasco en una conferencia de prensa este miércoles en contra de los mandatarios que critican al Gobierno Petro por la desconexión con los departamentos y la falta de atención a los problemas de seguridad.

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro.

¿Está queriendo decir que los gobernadores hacen política?, le preguntó la prensa al alto funcionario.

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Uno de los periodistas que asistió a la conferencia de prensa lo increpó: “Ministro, usted dice que hay gobernadores que tienen candidatos”.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.

Esta no es la primera vez que Zuluaga fija una posición fuerte contra el Gobierno. Abiertamente ha dicho que no ve claridad en la política de ‘paz total’ y que no se ha tenido en cuenta a los departamentos. Él ha hablado de desconexión entre el Gobierno central y las regiones.