Presidente Petro furioso con el gobernador del Meta por pedir la renuncia del minInterior: “No tiene por qué meterse en mi definición del gabinete”

Un fuerte choque se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de que el dirigente departamental le pidió al mandatario colombiano la renuncia del ministro del Interior Luis Fernando Velasco luego de calificarlo de “hipócrita” e “incompetente”.

El jefe de Estado estalló contra Zuluaga a través de su cuenta personal de Twitter, parando en seco al gobernador, exigiéndole que no se meta en la definición de su gabinete de ministros.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente Petro le mando un agudo dardo al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, advirtiendo que él no se mete en la definición del gabinete de esa región del país.

Juan Guillermo Zuluaga y Luis Fernando Velasco. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional”, trinó Petro.

Yo no me meto en la definición del gabinetr del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional. https://t.co/DyB7FLqmS1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2023

Para el país no es un secreto, que las relaciones entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores del país no atraviesan su mejor momento. Y quedó sobre la mesa este miércoles 16 de agosto cuando el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, arremetió contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque él cuestionó las recientes críticas de los mandatarios regionales contra el Gobierno nacional.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, en el programa Vicky en SEMANA | Foto: FOTO DE SEMANA

Zuluaga dijo que Velasco es “un incompetente ministro de gestión gris que, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es el encargado de los votos en el Congreso. | Foto: Juan Carlos Sierra

Y agregó: “Sea serio, ministro Luis Fernando Velasco, no les falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted”. A renglón seguido, le pidió la carta de renuncia.

Luis Fernando Velasco el país | Foto: Foto: Colprensa

La molestia de Zuluaga surgió por la despachada de Velasco en una conferencia de prensa este miércoles en contra de los mandatarios que critican al gobierno de Gustavo Petro por la desconexión con los departamentos y la falta de atención a los problemas de seguridad.

Consejo de ministros | Foto: Presidencia

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro.

¿Está queriendo decir que los gobernadores hacen política?, le preguntó la prensa al alto funcionario.

Luego de los dos atentados con granada en contra de la fuerza pública que se presentaron en menos de 24 horas en Jamundí, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes en el municipio para garantizar la seguridad. Fotos Raúl Palacios / El País / 21 de Julio del 2023 Cali. | Foto: Raúl Palacios

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Uno de los periodistas que asistió a la conferencia de prensa lo increpó: “Ministro, usted dice que hay gobernadores que tienen candidatos”.

Ataque sicarial a alcalde Mercaderes, Cauca | Foto: Tomado de redes sociales.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.

Inseguridad en Bogotá: 8 de los 12 delitos de alto impacto muestran tendencia a la baja, según autoridades. ¿Cuáles son? | Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Esta no es la primera vez que Zuluaga fija una posición fuerte contra el gobierno de Gustavo Petro. Abiertamente ha dicho que no ve claridad en la política de ‘paz total’ y que no se ha tenido en cuenta a los departamentos. Él ha hablado de desconexión entre el Gobierno central y las regiones.

Presidente Gustavo Petro en el Cauca | Foto: Presidencia

Para Juan Guillermo Zuluaga, el accionar de las disidencias de las Farc y las mesas de diálogos que se vienen adelantando para la llamada ‘paz total’, se han convertido en una burla con el Gobierno nacional y el pueblo campesino.