El 81% de los migrantes venezolanos desea permanecer en Colombia, según informe del Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el miércoles 5 de julio los resultados de Pulso de la migración, un informe que presenta la situación general de los migrantes venezolanos en territorio colombiano.

Contando como intervalo marzo 2022 hasta abril de 2023, el Dane tomó como muestra a 4.000 hogares distribuidos en 23 áreas metropolitanas de Colombia en las grandes ciudades, como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Popayán, Valledupar, Montería, entre otras.

Entre los datos más destacados que entregó el informe se encuentra que el 81,7 % de los migrantes desea permanecer en Colombia, mientras que el 2,6 % pretende regresar a Venezuela, el 1,1 % irse a otro país y un 14,6 % no tiene definido ese asunto.

Los mayores de 55 años son los que expresan mayor intención de permanencia en el país; el 87,4 % de los encuestados en este segmento de edad manifestó su deseo de seguir en Colombia.

Las cifras son un poco menores entre los encuestados entre los 15 a 24 años (78,5 %) y los que están entre los 25 y 54 años (82,4 %).

Los motivos que responden a los planes de permanecer son las buenas condiciones laborales, de ingresos, estilo de vida, estudio y clima que ofrece Colombia. El 81,5 % de los migrantes lo considera así.

Mientras tanto, un 13 % señaló que sus familiares pertenecen al país y otro 10 % manifestó que siente que Colombia ya es su país. Adicionalmente, el 22,3 % de los encuestados aseguró que tiene por lo menos un familiar que desea migrar a Colombia.

Más cifras del informe

Otro dato del informe es que más de la mitad de los habitantes cuenta con los documentos correspondientes para permanecer en el país. El 56,7 % de los hogares cuenta con el Permiso de Protección Temporal (PPT), siendo tan solo un 4 % el que tiene el Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Entre otros datos, el 0,3 % cuenta con un salvoconducto y el 0,1 % tiene un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).

Adicionalmente, un 37,4 % sostiene no tener ningún documento de este tipo. Con respecto a las razones para no tener documentación, el 27,9 % afirma que tiene un documento de regularización en trámite y otro 26,8 % es colombiano retornado. Entre otros motivos, están la no necesidad de este (17 %), falta de información (8 %), no cumplir los requisitos (6,7 %), desconfianza (0,6 %) y otros (16,4 %).

Frente a los motivos para arribar a Colombia, la población migrante señaló que fue principalmente en búsqueda de mejores oportunidades laborales, acceder a los servicios de salud en Colombia, acceder a educación, mejores condiciones de seguridad y estar con familiares.

En adición, el 72 % de las personas afirmó tener contactos residiendo en el país, principalmente familiares colombianos o venezolanos.

Con respecto al ingreso, 54,6 % de los hogares entró por un paso fronterizo oficial, mientras que el 43,8 % lo hizo por senderos no oficiales como trochas.

La salud de los migrantes es buena en su mayoría. El 64,8 % de los habitantes lo considera de ese modo, superior a los que se sienten muy bien (9,8 %), regular (23,4 %), mal (1,8 %) y muy mal (0,2 %).

Frente a la afiliación al sistema de salud, el 64 % sí lo está, mientras que un 34,7 % no. Mayoritariamente, aquellos que están afiliados lo están al régimen subsidiado (77,9 %), por encima del contributivo (22,1 %). El acceso a los servicios también ha sido positivo; el 69,9 % ha logrado acceder.

En contraste, la afiliación a pensiones es la piedra en el zapato de los migrantes. Casi la totalidad de ellos no está afiliado al sistema de pensiones. El 90,6 % de la población no lo está, dejando tan solo al 9,4% con afiliación.

Con respecto a las actividades desempeñadas, gran parte de los encuestados (59,6 %) se dedicaba a trabajar antes de llegar a Colombia, siendo superiores a los que estudiaban (22,6 %), llevan a cabo gajes del hogar (10,8%) y buscan empleo (5,3 %). No obstante, encontrar empleo ha sido un arma de doble filo.

La estadística para este asunto ha sido pareja, dado que el 47,6 % ha tenido dificultades para encontrarlo, pero el 52,4 % no ha experimentado eso y cuenta con empleo. Las causas por las cuales no han sido contratados han sido la exigencia de documentos que no tienen, discriminación por su nacionalidad, ofertas de remuneración bajas, falta de experiencia, dificultad para acreditar experiencia e insuficiencia de tiempo.

Igualmente, la contratación no es la mejor. El 81,5 % de los migrantes con empleo tiene un acuerdo verbal, mientras que solo el 18,5 % cuenta con algo escrito.

Frente a la discriminación, el 26,8 % de los extranjeros se ha sentido de ese modo por su estado de migración, especialmente en la calle y lugares públicos.