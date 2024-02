Esta es la historia del estruendoso silencio de las ternadas al cargo de fiscal general sobre el violento asedio a la Corte. ¿Están de acuerdo con las presiones?

Con esta opinión está de acuerdo el exprocurador y penalista Jaime Bernal Cuellar, quien, sin embargo, no dudo en rechazar las presiones de las que está siendo víctima la Corte Suprema de Justicia, “yo creo que ese cruce de presiones a nivel nacional e internacional son totalmente improcedentes. Me parece que desconoce las instituciones, desconoce la Constitución, incluyendo las organizaciones internacionales que están entrometiéndose a una función que no tienen por qué ellos cuestionar en ninguna manera”.

Por su parte, el reputado abogado y exministro Juan Carlos Esguerra, quien incluso fue parte de una terna para fiscal, consideró que el silencio y la prudencia es el mejor camino: “no, yo creo que las candidatas deben guardar absoluto silencio. Ellas no pueden tomar partido, ni a favor de que se acelere la elección, ni a favor de que se atrase la elección, ni estar respaldando a los jueces o a la Corte, eso sonaría resapo. Me parece que es de aquellas ocasiones en las cuales uno debe guardar silencio”.

El también exfiscal Guillermo Mendoza Diago, fue más claro al señalar que aunque es claro que las presiones la Corte no se deben tolerar, en el caso de las candidatas la prudencia es el camino. “Opinar sobre eso es meterse en un enredo, es complicado, cualquier cosa que digan las candidatas no va a ser tomado como un defensa de la independencia de la justicia o de la Corte, sino que estarían tomando partido”.

“Esa es una cuestión que depende de su fuero interno. Ellas no deben meterse en esa situación, no pueden tomar partido, porque no les están desconociendo ningún derecho. Cualquier es difícil, si salen en respaldo a la Corte se verá que están en contra del presidente y dirán que va a ser una fiscal parcializada, tampoco pueden, de ninguna manera, estar de acuerdo con las presiones”, dijo Mendoza Diago, quien agregó, “esto no es una elección de políticos en la que se paran en una tarima y dicen lo que quieren, acá la prudencia es clave”.