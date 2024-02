SEMANA destapa el plan macabro en redes para intentar desprestigiar y presionar a la Corte Suprema mientras elige fiscal. ¿Quién es el ‘cerebro’?

En realidad, el desprestigio es evidente y se agudizó aún más en enero de 2024, días después de que la Corte Suprema sesionara por primera vez y no eligiera entre Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, las tres abogadas ternadas para fiscal por el presidente Petro.

“Entre los distintos objetos que me fueron hurtados, están tres computadores MacBook. Uno personal, que contiene información sensible de mi desempeño como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con proyectos de decisiones sobre asuntos que tengo asignados en diversos temas", sostiene el jurista Gerardo Botero. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Según Bolívar, “para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, de una terna de lujo entregada por Gustavo Petro el 2 de agosto, con tres mujeres con amplia experiencia en la Rama Judicatura, experiencia que no tenía Francisco Barbosa, llevan más de 150 días. Dato mata relato”.

“Me deja muy intranquilo el tema, pues no debo descartar que lo que me ha pasado en los últimos meses, desde que radique la acción de tutela, pueda ser un mecanismo o una estrategia para intimidarme y obligarme a cambiar las posiciones que con independencia y autonomía he asumido”, aseguró Botero a SEMANA.