El demoledor testimonio de Aida Merlano ante la Corte Suprema que hundió a Arturo Char. “Se cuadraron 10.000 votos”

“Arturo interfirió en la campaña de Aida Merlano -detalló la excongresista hablando en primera persona- más allá cuándo él no me hablaba por la grosería de no asistir a la reunión, porque yo no iba a apoyar a Vargas Lleras, esa es la verdad, yo no lo pensaba apoyar, entonces él fue el que le hizo el favor a su hermano, es decir yo hablo, yo abogo, yo me meto en la mitad si me das la Cámara”, dice en el video.