“El ecoturismo es conservación, no destrucción”: Orlando Molano, director de Parques Nacionales

En los últimos cuatro años, Colombia aumentó en 18 millones de hectáreas su número de áreas protegidas. Este hecho puso al país en los ojos del mundo pues, como lo explicó el director saliente de Parques Nacionales Naturales, proteger estas áreas es garantizar la alimentación y protección de la fauna.

En diálogo con SEMANA, Molano entregó un balance de su gestión al frente de esta entidad clave para la conservación ambiental y reveló que se invirtieron 50.000 millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura en los parques con el fin de mejorar el ecoturismo, para que los ciudadanos visiten de manera sostenible y responsable estos áreas, pues “cuando uno empieza a ver todos los servicios ecosistémicos, empieza a proteger”.

SEMANA: ¿Qué tanto se ha avanzado en cuanto a declaratoria de áreas protegidas?

Orlando Molano (O.M.): Un logro para el mundo fue que pasamos de 31 millones de hectáreas a 49 millones de hectáreas, le metimos casi 18 millones de hectáreas. Parque Nacionales pasó de 20 millones a 38 millones de hectáreas, en 64 áreas: 60 parques nacionales y cuatro distritos.

SEMANA: ¿Eso qué significa para el país?

O.M.: Cuando nosotros protegemos los ecosistemas, lo que estamos es garantizando la alimentación y protección de la fauna que tenemos en estos ecosistemas. Este año cumplimos el compromiso que el país tenía para 2030 de lograr aumentar de 15% al 30% del territorio marino y terrestre del país como áreas protegidas, nos adelantamos 8 años.

SEMANA: ¿Cómo hacer para que no se desaceleren esos avances?

O.M.: El primer logro, que para nosotros es muy importante, es que por primera vez ya tenemos una política firmada, con un Conpes, que es el 4050, que es la ruta por los próximos 8 años. Esa política lo que va a marcar es la línea para que las áreas efectivamente tengan los ecosistemas que deben ser. Cuando se toma la decisión de proteger es porque los ecosistemas son relevantes.

Hay varios puntos importantes en esta política. El primero de ellos es que todos los ecosistemas estén representados. La idea es llegar al 100%, hoy estamos en el 87%. El segundo es la gobernabilidad, que es efectivamente trabajar con las comunidades en terreno. Y el último es la financiación: el Gobierno Nacional aporta dinero, pero también las organizaciones civiles.

SEMANA: ¿Cómo hacen al llegar a terreno para conciliar con las comunidades?

O.M.: Primero que todo llegamos a acuerdos, acuerdos con las comunidades, acuerdos con las juntas, para poder, por ejemplo, parar la deforestación en los territorios, porque muchas veces se trata de ganadería, cultivos ilícitos, apoderamientos de tierra por ilegales. Lo que hacemos son acuerdos con las comunidades, tenemos más de 1.500 acuerdos en los cuatro años.

SEMANA: ¿Cómo van en cuanto a restauración de ecosistemas?

O.M.: Van más de 20.000 hectáreas restauradas en este gobierno, pero en el último año, cuando llegamos a 13.776 hectáreas restauradas, hicimos lo de cinco años. Eso muestra que teníamos recursos, teníamos la decisión política y además la decisión administrativa y gerencial.

Parques Naturales de Colombia - Foto: Parques Naturales de Colombia

SEMANA: ¿Cómo han manejado el conflicto por la tierra que hay en algunas zonas con ecosistemas de protección, donde se presenta ilegalidad?

O.M.: Nuestro trabajo es de la mano con el Ministerio de Defensa, con la Fiscalía, con la Procuraduría ambiental, algunas veces llegamos a acuerdos con las comunidades, pero otras veces tenemos que acudir a estas entidades.

SEMANA: Uno tiene la imagen de que las áreas naturales protegidas no son compatibles con el turismo, pero usted mencionaba hace un rato que es todo lo contrario, que se hizo una inversión para hacer turismo sostenible…

O.M.: Se invirtieron 50 mil millones de pesos. Algo que hay que aclarar y es que no todas las áreas están hechas para tener ecoturismo. De las 60 áreas que tenemos, solo 36 tienen vocación ecoturística, los planes tienen un plan de manejo que me definen dónde debe haber ecoturismo.

Es importante que las personas conozcan, valoren y protejan. Si usted no valora, pues no protege. Por ejemplo, esa agua que nos estamos tomando hoy es producida en un parque nacional, pero la gente no lo sabe. Cuando uno empieza a ver todos los servicios ecosistémicos, empieza a proteger. Mi tarea no es llevar turistas, mi tarea es que la gente se enamore de los valores ecosistémicos que tiene cada parque. El ecoturismo es conservación, no destrucción.

SEMANA: ¿Cómo es la adecuación de infraestructura para turismo en zonas protegidas?

O.M.: Por ejemplo, en el caso de Chingaza, se adecuó un sendero en madera integrado con el paisaje. En el caso de Tayrona se logró un acuerdo con Bomberos para disponer de más de 27 salvavidas, la recuperación de los senderos, puentes y baños; además de carpas médicas y ambulancias. También se compraron cuatro desfibriladores.

Los Parques Nacionales Naturales de Colombia tienen un potencial para recibir 3 millones 685 mil ecoturistas, y actualmente están siendo visitados por unos dos millones de personas.

SEMANA: ¿Qué consejo le da al nuevo Gobierno?

O.M.: Hay que seguir trabajando en el bienestar de nuestros guardaparques, hay que seguir mejorando en infraestructura, desde las condiciones de vivienda de nuestra gente en terreno, pero también seguir mejorando las infraestructura para los visitantes, para que la gente se enamore de esos ecosistemas y, obviamente, seguir con el trabajo de restauración.

Me voy enamorado de Parques Nacionales, me voy satisfecho.