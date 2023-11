El ELN tiene en su poder al papá de Luis Díaz, ¿por qué no lo entrega? los misterios y lo que no cuadra en el anuncio de su liberación

Todo lo que ha pasado alrededor del secuestro de don Luis Manuel ha sido extraño. Su plagio se convirtió el sábado pasado en una noticia mundial. En últimas, el crimen no tenía nombre. Si bien todos los secuestros son deleznables y han representado por años lo más vergonzoso de Colombia, que se llevaran al papá de una gloria del fútbol, adorado por todos, y que a punto de tesón llegó a las grandes ligas del planeta, en el Liverpool, no tenía nombre.

| Foto: Visionhaus via Getty Images

“Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal violatoria del Derecho Internacional Humanitario, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre”, agregaba el documento firmado por el jefe de la delegación, Otty Patiño.

A pesar del terrible crimen que habían aceptado los miembros de esa guerrilla, el proceso con el ELN no amenazó siquiera con romperse. Pero luego vino un cruce de versiones de no creer. En diálogo con SEMANA, minutos después de que se enviara ese comunicado, los jefes de esa guerrilla aseguraron no saber nada del plagio.