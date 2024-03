El exsenador Iván Moreno fue trasladado de la cárcel de La Picota a la de Acacías, Meta, tras pedir prisión domiciliaria

La condena de la Corte Suprema condena a Iván Moreno por ‘carrusel de ambulancias’

La Sala Mayoritaria también sostiene que el enjuiciado, en este caso Iván Moreno, “ejerció de manera dominante el control de la actividad criminal, lo que da a entender que como líder tenía dominio sobre la organización criminal, no obstante, imputar responsabilidad a partir de tal planteamiento llevaría más a los terrenos de la autoría mediata por dominio de organización, figura que al margen de su compatibilidad o no con el ordenamiento jurídico colombiano, no fue la endilgada al procesado”.