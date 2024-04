El famoso meteorólogo Max Henríquez dice que ya viene la lluvia, pero no suficiente, y propone “el bombardeo de nubes”: ¿en qué consiste?

Este martes 16 de abril a las 8:00 a.m. terminó el quinto turno de racionamiento de agua en Bogotá, que inició a las 8:00 a.m. de este lunes 15 de abril en las localidades La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito .

Con corte al 15 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza fue de 15,52%. La meta de abril es llegar al 20%. Este 16 de abril, el turno de restricción le corresponde a la zona 6, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas.

El profesor de PrepaTec Sinaloa, Luis Rodríguez, fue consultado en 2023 respecto a cómo debían hacerlo en México, tenidndo en cuenta que no llovía . Según explicó, un método consiste en sobrevolar nubes y arrojar sobre ellas un compuesto llamado yoduro de plata . El otro método, aseguró, es impactar esas mismas nubes, pero no mediante un sobrevuelo sino a través del lanzamiento de esa sustancia a través de cañones de tierra. “Lo que hace es que acelera el proceso de la lluvia y lo acelera en un 10 o 20 por ciento más de probabilidad”, explicó.

Hecha la explicación, el meteorólogo Max Henríquez le dijo a los colegas de ‘Caracol Radio’ que el bombardeo de nubes “no es traer un gringo y que lance yoduro de plata en las nubes sino hacer un proyecto a largo plazo, que implique al Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), Alcaldía de Bogotá y autoridades de Cundinamarca, estoy hablando de la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), el Acueducto (de Bogotá), la Empresa de Energía (de Bogotá), que ellos pongan la plata para el proyecto, que cuando venga el próximo Niño (Fenómeno de El Niño), porque todos los ‘Niños’ traen sequía, pues tengamos la opción de producir artificialmente lluvias sobre los embalses, pero no a última hora”.

“El Niño no es nuevo. No es el culpable de nada. En Colombia se ha construído socialmente el riesgo de racionamientos porque no se ha enfrentado adecuadamente las sequías que siempre vienen con los Niños. Hay soluciones que se tienen que abordar pronto de cara al futuro”, dijo Henríquez.