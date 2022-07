“Él ha sido bastante agresivo conmigo”: presidente Duque no se queda callado frente a Iván Velásquez, ministro de Defensa de Petro

El nombramiento de Iván Velásquez es quizás el más controvertido del nuevo gabinete de Gustavo Petro. El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, conocido por haber coordinado el caso de la parapolítica, ha sido muy crítico históricamente con las Fuerzas Armadas.

La llegada de Velásquez irrumpió abruptamente en el espíritu de reconciliación y acuerdo nacional que reinaba en el país y esa seguidilla de fotos en la que Petro parecía haber logrado unir a todos sus antagonistas. Y fue mucho peor que un baldado de agua fría. “Se asoman no solo las orejas, sino los dientes del lobo. El disfraz de oveja se cayó”, trinó con agudeza Paloma Valencia.

En su entrevista con SEMANA, el presidente Iván Duque se atrevió a hablar de ese nombramiento. Ante la pregunta de qué consejo le daría para ese difícil cargo que asume ahora al frente de la cartera de Defensa, el primer mandatario dijo: “No me ponga de consejero de Iván Velásquez”.

Sin embargo, agregó: “Pero quiero decir lo siguiente: no lo conozco, nunca me he cruzado con él dos palabras. Él ha sido bastante agresivo conmigo en redes en el pasado, pero ahora le toca asumir una responsabilidad que no es menor”.

2096 - Foto: 2096

Ese tono agresivo se veía con más énfasis contra quienes va a dirigir hoy. Una mirada rápida por su Twitter anticipa que este talante sacará chispas en las Fuerzas Armadas. Velásquez, por ejemplo, opinó despectivamente de los militares en medio del paro armado que adelantó el Clan del Golfo tras la extradición de Otoniel.

“¿Y qué pasó con el Ejército más profesional, capacitado y de los más numerosos de América Latina? ¿Dirán algo el no-censurado ministro Molano y el héroe Zapateiro?”, se preguntó en su momento. También ha sido el más acérrimo promotor del informe de la Comisión de la Verdad, que ha sido criticado, en el que los militares no salieron bien librados.

“Hay muchísimos más que 6.402 para desear que el 29 de mayo sea el día en que empiece el desmonte del régimen uribista y con el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la construcción de la democracia, la paz, el progreso, la vida digna para toda la población”, trinó el día de las elecciones. El 6.402 es el número de falsos positivos que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se cometieron en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sobre el ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, Duque señala que este ha sido bastante agresivo con él en redes en el pasado, “pero ahora le toca asumir una responsabilidad que no es menor”. Desea que le vaya bien a Petro, a su gobierno y a Colombia. - Foto: juan carlos sierra-semana

Para Duque, ahora que Velázquez asume el mando debe lograr cuatro cosas:

“La primera, generar confianza en las Fuerzas Militares, porque a partir del 8 de agosto es el responsable de transmitir las instrucciones presidenciales para la consolidación de la seguridad, y se tiene que ganar su respeto y su confianza. Y eso solo se gana cuando las fuerzas sienten que tienen un respaldo legítimo y real.

Lo segundo, hay que generar confianza con todas las personas que ha agredido en el pasado, porque al asumir una responsabilidad donde quedan bajo su supervisión los cuerpos de seguridad del Estado, si él no hace ahí un acto de contrición y manifiesta que hay un deseo constructivo, eso puede traducirse en una amenaza in pectore para todas las personas que él ha agredido.

Tercero, tiene que ser un verdadero articulador de las políticas de seguridad, porque a él no lo nombraron ministro de Justicia, lo nombraron ministro de Defensa; entonces, él será el responsable de lo que ocurre con los cultivos de coca, de lo que está pasando con el pie de fuerza, de las incautaciones, de las operaciones contra el terrorismo.

Cuarto: él tiene también que mostrarle a Colombia que su compromiso también está orientado a defender el honor de quienes le han servido al país. Tiene que tener una relación franca, amable y cariñosa con los veteranos de Colombia y con la reserva activa. Le diría lo mismo a cualquiera que hubiese sido nombrado en ese ministerio, porque no me corresponde darle lecciones a nadie. Usted me pregunta y yo le contesto sobre esos cuatro elementos que, si los logra cumplir, lo conducirán a buen puerto. Si no los cumple, no lo logrará”.