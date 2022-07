¿Nicolás Maduro podría ser capturado si viene a Colombia?: la grave advertencia que le hace el presidente Iván Duque

A ocho días de dejar oficialmente su cargo como presidente de Colombia, Iván Duque habló con Vicky Dávila en SEMANA sobre cómo deja el país, lo que fue para él la presidencia, su relación con las demás figuras políticas y otros temas que fueron polémicos durante su mandato.

A propósito del ataque que sufrió en las Naciones Unidas cuando denunció a los exmiembros de las Farc, recordó como Nicolás Maduro guardó silencio ante los ataques y sus declaraciones.

“El que calla otorga”, afirmó Duque sobre la actitud de Maduro en ese encuentro, lo que trajo a colación la posibilidad de que el mandatario venezolano viniera a Colombia para la posesión de Gustavo Petro.

Desde hace varios días, el presidente electo aseguró que abrirá la puerta para que inicien las negociaciones para abrir restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que presume una cercanía entre Petro y Maduro.

Entonces, cuando se le preguntó a Duque sobre si era o no posible que Maduro viniera, fue enfático en afirmar que mientras él siga siendo presidente “Nicolás Maduro no entrará al espacio aéreo colombiano” y recordó que no se le reconoce como jefe de Estado de Venezuela.

“Después de las 3:00 p. m., cuando esté juramentado el nuevo presidente, él podrá tomar sus decisiones. Pero, además, no sé si Maduro esté dispuesto a asumir el riesgo de darse una pasadita por acá, cuando sabe que tiene una orden de extradición de Estados Unidos”, añadió Duque.

En este sentido, el presidente Duque abrió la puerta a la posibilidad de que Maduro pueda ser capturado en Colombia teniendo una orden de extradición a Estados Unidos que podría hacerse efectiva de pisar suelo colombiano.

Los cargos que tiene, no solo Maduro, sino su cúpula más cercana, se califican como graves. “Él, Tareck El Aissami, Delcy, Diosdado, todos tienen procesos con la justicia de Estados Unidos. Acuérdese de que todos los que ejercemos funciones tenemos fecha de expiración, pero la justicia no”, dijo Duque.

Finalmente, a propósito de la posesión, SEMANA le indagó si evitaría que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, entrara a Colombia, ya que lo hará con Maduro. “Sería muy triste que un país democrático como Colombia permita que un atarván de esas características, que ha aniquilado a la prensa libre y a la oposición, venga. Y, de hecho, no tenemos ninguna relación diplomática con Nicaragua”, dijo Duque.

Concluyó: “Maduro está acusado ante la Corte Penal Internacional. Yo mismo lo acusé ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pero, además, tiene orden de extradición por narcotráfico por parte de Estados Unidos. Creo que, aunque son casi igualitos, todavía quedan unas pequeñas diferencias, no muchas”.

Vale la pena recordar que Maduro le agradeció este viernes al presidente electo Gustavo Petro por la reunión que sostuvieron el designado ministro de Relaciones Exteriores designado, Álvaro Leyva, y el canciller venezolano Carlos Faría, en la que hablaron sobre la reanudación de las relaciones bilaterales.

Maduro calificó la reunión celebrada en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, como “exitosa, virtuosa y extraordinaria”.

“Colombia y Venezuela nos reencontramos en paz, en amor, en libertad, viendo el futuro. Ha sido una reunión exitosa, virtuosa, extraordinaria. Le agradezco al presidente Gustavo Petro, le agradezco haber enviado a su canciller”, expresó Maduro este viernes durante un evento.

El encuentro entre los cancilleres duró unas tres horas y, de acuerdo con Nicolás Maduro, se abordaron 14 temas de interés binacional, como “las oportunidades que se abren para la toda la región fronteriza y occidental de Venezuela, los planes de paz y seguridad para toda la frontera, la apertura progresiva, económica y comercial de la frontera, y los planes hacia el futuro”.