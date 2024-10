El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se opuso a que el Minigualdad quedara vigente por dos años en la sentencia que tumbó su creación

A través de un salvamento parcial de voto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mostró su desacuerdo con la decisión de diferir la sentencia que acabó con el Ministerio de la Igualdad por dos años, porque “además de la ausencia del estudio de impacto fiscal de la Ley que creó el Ministerio, por los graves vicios en el trámite, particularmente, la adopción de un acto de naturaleza legislativa sin el quorum decisorio en los términos expuestos, se está ante el supuesto contemplado en el artículo 149 de la Constitución conforme al cual la ley no tiene validez alguna y no produce efecto alguno”.

El vicepresidente de la Corte consideró que esa medida de prórroga, carece de “validez”, teniendo en cuenta que el alto tribunal estaba en la obligación de retrotraer los efectos que declararon la inexequibilidad del decreto demandado al momento de su sanción. Además, consideró que la Comisión Primera del Senado no aprobó el informe de ponencia para primer debate bajo los términos constitucionales y la ley Orgánica del Congreso, ya que adelantó una votación ordinaria sin dichas exigencias y sin tener el quórum para decidir la aprobación del expediente.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“La Sala Plena no examinó de fondo la excepcionalidad de la votación nominal, así como que desconoció indicios que generaban dudas claras y serias sobre la acreditación de la unanimidad de los presentes en línea con el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ªde 1992. Por el contrario, al haberse anunciado en el debate que había disenso sobre el asunto, y que podrían presentarse dudas sobre el quorum decisorio, más cuando en la votación nominal y pública realizada posteriormente no se acreditó el quorum decisorio de la Comisión Primera del Senado de la República, eran elementos para considerar que no se estaba en el supuesto de realizar una votación ordinaria”, explicó el magistrado Ibáñez en su salvamento de voto.