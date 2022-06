El particular invitado que tendría Rodolfo Hernández en su posesión presidencial

Rodolfo Hernández asistió en Estados Unidos a una entrevista con el peruano Jaime Bayly, en la que contestó varias preguntas. Una de ellas, la posesión presidencial. El ingeniero ha dicho en varias ocasiones que, de llegar a la Casa de Nariño, no se posesionará en Bogotá y que lo hará en uno de los pueblos con menos recursos de Colombia.

Ante esto, Bayly le preguntó: “Si tú ganas, ¿invitarías a Nicolás Maduro?”. Hernández fue contundente en su respuesta. “No, yo no voy a invitar a nadie”. El peruano se mostró sorprendido y le dijo que si tampoco lo iba a invitar a él. Entre risas, el ingeniero contestó. “A usted sí”. Bayly dejó claro que para ir en concordancia con la austeridad del candidato, dijo que se pagaría el pasaje.

“Todas esas expresiones sociales en la mayoría son hipócritas. Entonces me llegan 1.500 personas allá, hay que darles whisky, hay que darles caviar y un pocotón de atenciones. Ese día vale más de 600.000 dólares y ¿para qué? Allá va mucha gente de lagarto, nunca ha apoyado nada y van allá solo para mantener los privilegios o aumentarlos”, argumentó Hernández sobre su propuesta de tener una posesión sin sobrecostos.

De llegar a ser presidente, uno de los invitados será Jaime Bayly, quien tendrá que venir a Colombia por sus propios medios. Luego de su entrevista y su paso por Miami, el exalcalde de Bucaramanga lanzó una inquietante y preocupante declaración. Dijo que por el momento no regresará a Colombia debido a amenazas de muerte.

“Con lo que está pasando hoy en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes y la primera (decisión) que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos”, dijo Hernández desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra por compromisos de campaña previamente adquiridos. “Cancelamos todo lo que son apariciones públicas, no las vamos a hacer”, agregó el exalcalde de Bucaramanga, quien le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, poner atención a “la compra y venta de votos” en la costa Caribe.

“Ustedes ya saben la compra y venta de votos tan descarada en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente. Esos son delitos, están tipificados en el Código Penal, es engaño al elector”, expresó.

Horas antes, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción había anunciado que no asistirá a ningún evento público antes de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio. Por medio de un comunicado de prensa, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, precisó.

Hernández también manifestó que tiene algunas informaciones sobre los planes que estarían organizando en su contra y reiteró que actualmente teme por su vida. “Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, dijo.