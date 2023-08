El pasado no perdona: Le recuerdan a Petro cuando pedía la renuncia de Carlos Holmes Trujillo por ataques a la población

No obstante, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, para ese entonces senador opositor del gobierno de Iván Duque envió un enfático mensaje criticando el actuar del ministro de Defensa para ese año, el fallecido Carlos Holmes Trujillo , además de exigir su renuncia por no estar “cumpliendo con su deber”.

En el mensaje, el exsenador adjuntó una foto muy explícita de los tres hombres asesinados lo que causó un gran rechazo por parte de la opinión pública: “Nuevamente demuestra que ud publicando estas fotos no tiene la gallardía y el talante de ser presidente de un País, por favor no haga más daño”, expresó un internauta, al que se le unieron voces de apoyo: “Señor Petro, para hacer sus peticiones no necesita publicar esas fotografías, las víctimas y sus familias merecen respeto, ese morbo es dañino para toda la sociedad”, “Senador, por favor no publique ese tipo de fotos”.