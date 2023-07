En el aeropuerto El Dorado vuelven a reportarse cobros excesivos; esto fue lo que cobraron por imprimir una hoja

No es solo en Cartagena, en Santa Marta, San Andrés o cualquier otro escenario de playas paradisíacas que se presentan vergonzosos reportes de cobros excesivos por parte de viajeros. Y es que el aeropuerto internacional El Dorado, de la ciudad de Bogotá, también ha sido el espacio para que eso ocurre no una, sino varias veces.

No es la primera vez que se reportan cobros excesivos en la terminal aérea. | Foto: Foto: Archivo Colprensa

Al creador de contenido le cobraron 150.000 pesos por un plan de datos con 20 GB de navegación. Normalmente, uno de estos paquetes en las operadoras locales no excede los 30.000 pesos actualmente. Para ese momento, en 2021, los precios eran todavía más bajos.

“Se me había olvidado imprimir la invitación para entrar al país que iba a viajar y como era indispensable ese requisito busqué una alternativa en El Dorado”, le dijo la joven al diario El Tiempo .

Detallando el monto que tuvo que pagar, pues estaba de urgencia, dijo: “Encontré un lugar y debía usar un computador para descargar el documento. Así lo hice y me cobraron 7.000 pesos” .

Manifestando sus sentimientos de ese momento y considerando que solo utilizó el equipo electrónico cuatro minutos, sus quejas siguieron. “Me parece indignante y excesivo el precio. No es justo que jueguen con la urgencia de las personas, porque si no imprimía ahí, debía salir del aeropuerto y corría el riesgo de perder el vuelo”, añadió en diálogo con el medio citado.