Cobro excesivo en sobretasa ambiental en Bucaramanga: ¿quién se hace responsable?

Al administración municipal asegura que no cometió ningún error.

Presuntas irregularidades y cobros excesivos en la tarifa de sobretasa ambiental, la cual se realiza a través del impuesto predial, habría llevado al concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, a denunciar ante la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía al alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas.

De acuerdo con el concejal, la administración municipal, a través de la secretaría de Hacienda, le habría cobrado un valor mayor a los contribuyentes, tras presuntamente hacer caso omiso a una decisión judicial, en la cual se ordenaba que este impuesto debía ser reducido.

El cobro se habría hecho a través del impuesto predial. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“El acalde del cobró mucho más a la gente de lo que podía cobrar, desconociendo la decisión de un juez. Recogió miles de miles de millones de pesos para ir a entregarlos a los clanes de la corrupción en Santander. Ahora va tener que devolverle a la gente su dinero”, explicó Parra.

Así mismo, el concejal aseguró estas presuntas irregularidades habrían afectado a más de 180 mil bumangueses, toda vez que el cobro de más supera en 0.5 puntos lo establecido por la ley.

“Este año comenzamos a recibir denuncias de muchas personas, quienes nos decían que estaban pagando mucho más en el valor del impuesto predial con respecto a años anteriores. Al revisar encontramos que desde el 7 de diciembre de 2022 existe una decisión judicial que obliga al alcalde a no cobrar 2.0 puntos de sobretasa ambiental, sino cobrar 1,5; esto en los recibos del predial es una plata considerable”, sostuvo el concejal Parra.

El concejal Carlos Parra denunció al alcalde de Bucaramanga. - Foto: Facebook @CarlosParra.

Y agregó que: El dinero termina en los ríos corrupción de la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga). Fueron cerca de $10.000 millones que por ley toca trasferir a la autoridad ambiental. Desde la alcaldía guardaron silencio porque el 20 de enero de 2023 la decisión del juez que completamente ejecutoriada, no le avisaron a la gente y dejaron a los ciudadanos pagar mucho más y aún hoy siguen guardando silencio sobre esta decisión judicial”.

El concejal señaló que esta denuncia la hace para que “devuelvan el dinero este año y no tomen la decisión desde la alcaldía de decirle a los ciudadanos que ese dinero será abonado al impuesto del 2024. También para que no le cobren esa tarifa exagerada a los ciudadanos que no han pagado el impuesto”.

Por su parte, desde la secretaría de Hacienda de Bucaramanga no se ha cometido ningún error en el cobro y las acusaciones del concejal no son ciertas . “No cometimos ningún error, la administración sí ganó la demanda en la cual se disminuye la tasa ambiental del 2 al 1,5 pero en ningún momento estamos cobrando de más”, explicó en entrevista radial Genderson Robles, jefe de esta cartera municipal.

Desde el Concejo piden que devuelvan el dinero a los ciudadanos. - Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Adicional a esto, el funcionario local sostuvo que “a nosotros nos notifican el 19 de diciembre y procede un espacio para aclaración del fallo del Consejo de Estado, en este momento en que salen a vacancia judicial nos corremos hasta el 16 de enero de 2023, nosotros ya habíamos liquidado todo el impuesto predial y esa liquidación obedecía a que el Tribunal de Santander con la suspensión de unos artículos nos obligaba a liquidar solo con el 2 por mil”.