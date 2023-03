Denuncian posible estafa a mujeres colombianas por Instagram: supuesto cirujano las enamora y después pide giros multimillonarios

El documental El estafador de Tinder fue un éxito mundial en la plataforma de streaming Netflix. La pieza narra la historia de Simon Leviev, un falso multimillonario del negocio de los diamantes que enamoraba mujeres para sacarles altas sumas de dinero, que a la vez financiaban su costoso estilo de vida.

SEMANA conoció una historia similar que ocurrió en Bogotá, Colombia. El pasado 3 de marzo, una madre soltera y empresaria, en su perfil privado de Instagram, recibió un mensaje de un hombre llamado Carlos Pérez, un supuesto cirujano y gurú del ejercicio le envió un “hola”, acompañado de un emoticón de una mano saludando.

El perfil de Instagram del posible estafador. - Foto: Captura de pantalla

Después de preguntarle cómo estaba, el hombre siguió haciendo conversación, asegurando que era un prestigioso médico especializado en cirugía ortopédica. El sujeto aseguró haber nacido en Nueva York, Estados Unidos, pero estaba viviendo en Noruega por trabajo.

La mujer le contó sobre su vida en Bogotá, a lo que el hombre respondió sorprendido y rápidamente interesado para continuar la conversación en WhatsApp.

La conversación entre la mujer y el supuesto doctor. - Foto: Archivo particular

En perfecto inglés, el sujeto profundizó sobre su supuesta vida con la mujer. Le dijo que tenía 54 años, que era viudo con un hijo y mostró fotos de un hombre evidentemente atractivo. Evidenció ser un hombre sensible que mostraba una profunda afición por la vida saludable.

“Este personaje se empieza a vender con un perfil perfecto. Dije: ‘Wow, ¿quién es este hombre que me contactó?’. Comenzamos a tener unas conversaciones y lo que más me sorprendió fue que era un hombre súper respetuoso. Me mandó fotos del supuesto hijo y nunca hizo una propuesta indecente”, relató la mujer, quien pidió reserva de su identidad, en conversación con SEMANA.

Mientras su vínculo escalaba en cuestión de días, el hombre fue extremadamente caballeroso y atento con la mujer, preguntándole por sus días. Incluso, en ocasiones, fue extrañamente insistente, dado que sospechaba que la mujer no quería seguir hablando con él.

La insistencia del supuesto cirujano. - Foto: Archivo particular

“Parece que no quieres hablarme, déjame saber si no te gusto y si no quieres continuar esta conversación. Solo déjame saber”, dice uno de los mensajes del supuesto cirujano.

Mientras continuaba la conversación, el hombre enviaba mensajes más amorosos. Incluso, contó una historia falsa sobre cómo habría muerto su esposa en un incendio y la forma en la que perdió a su hermano en un accidente aéreo.

“Estoy muy feliz, me siento el hombre más afortunado del mundo teniéndote como mi joya preciosa. (...) No importa el color, raza o distancia, creo que el amor supera todos estos pequeños factores”, manifestó en uno de los mensajes.

De acuerdo con la receptora de los mensajes, el hombre aprendió lo que quiere escuchar una mujer para enamorarla, enviándole canciones románticas que la hicieron enamorarse rápidamente.

“Él sabe, no me pidió que me desnude. Sabía cómo manejar el tema. Me enamoró en ocho días”, narró la mujer para este medio.

En un poco más de una semana, el hombre le comunicó que tenía planes para verla, dado que había pedido un permiso en su trabajo en Noruega para viajar a Colombia. Para viajar, por supuestos “inconvenientes” con su tarjeta de crédito, el sujeto le pidió una mujer 5.300 dólares para costear sus tiquetes. Esto equivale a más de 25 millones de pesos colombianos.

El mensaje del sujeto pidiéndole altas sumas de dinero. - Foto: Archivo particular

“Cariño, tienes que tratar de ayudarme con la suma de 5.300 dólares para mi tiquete de avión para poder verte tan pronto como sea posible. Te amo tanto, con todo mi corazón y mi alma, porque tú significas todo para mí ahora y para siempre, hasta que la muerte nos separe”, se lee en el mensaje.

La mujer, percatándose de que se trataba de una estafa, no aceptó enviar. El hombre presionó y le prometió que le iba a devolver el dinero apenas se arreglara su cuenta bancaria.

Sin embargo, la mujer cortó comunicación con el hombre, lo que provocó que recibiera llamadas internacionales de países como Lituania y Países Bajos.

Doctor Fernando Gomes de Brasil. - Foto: Redes sociales

Al revisar las fotografías del sujeto, se puede comprobar que roba la identidad de otra persona para enamorar mujeres. SEMANA estableció que realmente se trata del neurocirujano brasileño Fernando Gomes Pinto, quien también tiene presencia en la cadena CNN Brasil. Es un hombre casado que publica su diario vivir en redes sociales, con más de un millón de seguidores en Facebook.

Finalmente, la denunciante alerta a las mujeres colombianas para que no caigan en trampas como estas, en las que un supuesto hombre exitoso, sin conocerte, entabla una relación por medio de Instagram.

“Estoy segura que hay mujeres que por la necesidad de tener a un tipo así caen en la estafa. El tipo me enamoró, fue tenaz. Soy una mujer aterrizada, pero una persona más vulnerable y con necesidad se consigue la plata que sea”, dijo.