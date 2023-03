Exclusivo: Matamba se fugó en un vehículo de la Policía, conducido por un miembro activo de la institución. Pagaron seis mil millones de pesos

Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, protagonizó una cinematográfica fuga de la cárcel La Picota de Bogotá, a inicios del 2022, que dejó en vergüenza al Inpec. Sobre su escape se han tejido muchas versiones, entre ellas los ríos de dinero que se movieron para lograr su salida como Pedro por su casa de uno de los penales más seguros del país. SEMANA habló en exclusiva con Manuel Castañeda, quien aseguró fue uno de los conductores que se usaron en la fuga del capo del narcotráfico.

El conductor se contactó con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, agentes de la DEA y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Montaje SEMANA: A.P.I y Getty Images.

Según el relato de Castañeda, quien está inmerso en otros procesos judiciales, a él lo contrataron personas muy poderosas para que que movilizara en uno de sus vehículos a una persona. Contó que él se enteró que el personaje que había transportado en su carro era Matamba, solo hasta que vio las noticias.

En su narración de los hechos dijo que él no es el conductor del carro que entró inicialmente a La Picota a recoger al capo del narcotráfico, su papel fue el de recibir a Matamba en un sector de la ciudad para hacer el transbordo. En su carro se subieron tres personas, el narco y otros dos hombres que lo acompañaban.

Con el mafioso estuvo dando vueltas por la ciudad cerca de una hora y luego lo llevó a la salida de Bogotá por la autopista Medellín, en donde se lo entregó a otro vehículo.

Según Castañeda, esa información que él tenía en su momento se la entregó a las autoridades, Policía y Fiscalía, que les sirvió para dar luego con el paradero del narcotraficante, quien murió en medio del operativo de recaptura que ejecutó la Policía Antinarcóticos.

El expolicía, quien decidió prender el ventilador por el físico miedo que tiene de que ser asesinado o que esta suerte la corra su familia solo con la intención de silenciarlo, también dijo que sí existió la vaca para financiar la fuga del naco y que el monto superó los 6.000 millones de pesos.

“Realmente aquí hubo personas específicamente de Bogotá que fueron claves para este tema, pero hablemos de unos 6.000 (millones) aproximadamente. Pero vuelvo y digo, yo quiero dejar un precedente por el tema de seguridad de mi familia, porque ni la policía nacional ni la misma fiscalía como tal han hecho nada para la protección de mi familia. Ni el momento de la fuga de Matamba, simplemente lo que hicieron fue utilizarme sacándome información y me dejaron a un lado desamparado, tanto a mi como a mi familia”, contó en la explosiva entrevista con SEMANA.

Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, murió luego de enfrentarse a tiros con comandos jungla de la Policía Antinarcóticos.

De acuerdo con Castañeda, quien fue policía, en el operativo de fuga de Matamaba participaron varios hombres del Gaula de la Policía.

“Yo como expolicía conozco cuales son los carros particulares de la policía, y en ese operativo había varios carros de la Policía (...) lo más grave es que han pasado dos años, yo haya entregado la información y no haya pasado nada”, detalló.

Agregó, “a mí me contratan un día antes a la fuga, a las 5 de la tarde me contratan para el alquiler de un vehículo, me hablan de una persona, pero no me dicen de quién, incluso la persona cuando se montan en el vehículo yo no sabía quién era él. Lo vengo a saber en el transcurso del movimiento cuando veo placas de carros oficiales, pues porque yo había sido funcionario de la policía sé cuales son los carros oficiales”.

“Yo estaba manejando el vehículo en el que Matamba se movilizó con otras personas. A él lo sacaron en Symbol gris plata, entonces yo manejo el carro donde se hace el cambiazo”, explicó.

Con aviones no tripulados, la Policía logró ubicar a alias Matamba en una casa de campo en Santander.

Así mismo señaló que para creer en su versión la Policía lo sometió a tres pruebas de polígrafo, hicieron los recorridos por donde se movilizaron, “dar la recopilación de todas la cámaras, entregué nombres de personas, nombres de funcionarios de la Policía nacional activos que participaron en el tema de la fuga y la justicia no ha tomado ninguna acción para capturar a estar personas”.

Añadió Castañeda que, “durante el desplazamiento que se hizo para dejarlo en el punto final hubo un esquema para coordinar todo ese movimiento, hubo más de cuatro o cinco vehículos y entre esos hay funcionarios y vehículos de la Policía Nacional, específicamente del Gaula, al carro que luego pasamos a Matamba era oficial, conducido por un integrante de la Policía activo”.

Manuel Castañeda es un expolicía, que se encuentran vinculado a graves casos de corrupción. Actualmente está detenido por movilizar varios kilos de cocaína en una camioneta de la UNP y según su historia, participó también en la fuga de Matamba.