El duro reclamo de un juez al guardián implicado en la fuga de alias Matamba

La situación judicial para Milton Jiménez, el guardián que resultó involucrado en la fuga de alias Matamba, el fallecido cabecilla del Clan del Golfo, parece más enredada con los días. Hace una semana solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad y el juez no solo la negó, sino que hizo un contundente reclamo a este exfuncionario del Inpec.

El juez no dudó en advertir la gravedad de los hechos que tienen en la cárcel a este guardián e incluso aseguró que defraudó al Estado y a los ciudadanos con su comportamiento, al punto de considerar que Milton Jiménez es más peligroso que el mismo alias Matamba.

“Presuntamente, pensaría este despacho, lo infiero, es más peligroso Milton Libardo Jiménez que alias Matamba. ¿Por qué? Porque alias Matamba aún estaba al margen de la ley, en cambio el guardián está, presuntamente, al lado de la ley, con el Estado, pero también está contra el Estado y por eso Milton Libardo Jiménez es mucho más peligroso que alias Matamba”, dijo el juez.

El duro reclamo que hace este juez en contra del guardián del Inpec surgió en el marco de una audiencia donde su defensa aseguró que los requisitos y argumentos legales para mantenerlo privado de la libertad se habían vencido y, por tanto, podía estar en la detención domiciliaria y desde su casa atender los requerimientos de la justicia.

“En conformidad con lo reglado en el parágrafo… de que se mantengan los argumentos para poder sostener que puede detenerse de manera preventiva a una persona con una intensidad mucho más alta que la eventual pena a la que se podría exponer esta persona, en caso de resultar condenada”, dijo el abogado Daniel Eduardo Cardona, defensa del guardián.

Para el juez, los argumentos que fueron expuestos por la defensa de Milton Libardo Jiménez no lograron derrumbar la hipótesis de la Fiscalía, en el sentido de advertir que el guardián del Inpec representa un peligro para la sociedad y para el proceso que se adelanta en su contra; de ahí la necesidad de mantenerlo privado de la libertad.

“La fiscal a cargo de ese otro proceso insiste que hay un caso abierto y dice que eventualmente podría haber una preclusión, pero el caso está abierto, son posibilidades, latentes. No estamos haciendo una argumentación categórica de que precluyó y eventualmente, si fuera así, no es la Fiscalía la que toma la decisión de precluir, es un juez”, señaló el fiscal del caso.

La defensa hizo una grave denuncia contra el fiscal del caso y aseguró que mientras en la audiencia estaba advirtiendo de una nueva imputación de cargos en contra de su cliente, dicha solicitud de imputación no existía y solo ocurrió después de haberlo anticipado durante la audiencia. En otras palabras, según la defensa, de no ocurrir dicha audiencia, tal vez no se habría solicitado la nueva imputación.

“Aquí lo que está en consideración es si se sustituye la medida de aseguramiento, porque el señor Milton Libardo representa un peligro y la tesis de este despacho es que continúa representando un peligro… las felicitaciones que el director del Inpec le ha otorgado son criterios del director del Inpec, pero aquí, reitero, es un peligro”, señaló el juez.

Por ahora el guardián Milton Libardo Jiménez continuará privado de la libertad. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en su contra y el juez consideró que es necesario mantenerlo en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.