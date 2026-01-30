Nación

Duro reclamo del Gobierno a la Fiscalía por “impunidad” en la investigación por la fuga de alias Matamba

El cabecilla del Clan del Golfo estaba privado de la libertad en Bogotá. Se fugó con la ayuda de guardianes.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 9:53 p. m.
Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua.
Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua. Foto: SEMANA

En las puertas de un pabellón, de la cárcel La Picota, justo el sitio que atravesó alias Matamba el día de su fuga, el saliente ministro de justicia, Andrés Idárraga, le hizo un reclamo a la Fiscalía y la justicia en general.

Advirtió que el caso por la fuga del cabecilla del Clan del Golfo está en la impunidad y que las autoridades se quedaron sin revelar la verdad de lo que ocurrió, de los involucrados y judicializar a los autores intelectuales.

“Es el mismo recorrido que hizo alias Matamba y es la hora en que no hay mayores responsables sobre esto. La fuga que se dio aquí frente a ustedes, a sus espaldas, donde llegó un vehículo y lo sacó. Entonces es un llamado a la justicia para que por favor le dé cuentas a la sociedad a propósito de los resultados de la fuga de Matamba que en nuestra consideración aún se encuentra impune”, dijo Idárraga.

Idárraga señaló con sus manos el punto por donde pasó Matamba, cuando apoyado por guardianes del Inpec logró atravesar los filtros de seguridad y salir montado en un vehículo particular, como si se tratara de un fantasma, cuando ni siquiera los funcionarios pueden salir tan rápido de la cárcel.

El ministro encargado de Justicia aseguró que este caso con más de cuatro años de ocurrido sigue sin establecer responsabilidades, ni siquiera determinar quiénes fueron los encargados de pagar por semejante operación de escape y sobornar a los funcionarios del Inpec.

“Siguen en riesgo y lo que queremos es establecer de la mano de la Fiscalía si es que hay una relación en que el cuerpo de guardia están colocando en orden de las cárceles o por el contrario, hay situaciones posiblemente irregulares que llevan a estos atentados en contra de la integridad de funcionarios del Inpec, eso es lo que reitero tiene que establecer de manera pronta la Fiscalía”, dijo el saliente ministro encargado.

ED 2257
Alias El Caballista quedó en libertad por vencimiento de términos. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Razones le sobran al ministro Idárraga, pues del único funcionario procesado por la fuga, pocas actuaciones se conocen de parte de la Fiscalía y hasta quien se supone apoyó con dinero para la fuga, el narco conocido como el Caballista, quedó en libertad por vencimiento de términos.

Idárraga aprovechó para pedirle a la Fiscalía resultados de las investigaciones por los directores de cárceles que fueron asesinados en Bogotá y otras ciudades del país, como parte de un presunto plan contra los funcionarios del cuerpo de custodia.

