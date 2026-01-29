Nación

Primicia: el caballista, presunto cerebro de la fuga de alias Matamba, quedó libre por orden de un juez

Es necesario recordar que Matamba salió como Pedro por su casa de la cárcel de máxima seguridad.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:44 p. m.
Un juez lo dejó libre en las últimas horas.
Un juez lo dejó libre en las últimas horas. Foto: Cortesía Policía Nacional

Un nuevo revés sufrió el caso que investiga la Fiscalía por la cinematográfica fuga del temido narcotraficante alias Matamba de la cárcel La Picota en 2022.

SEMANA conoció que el juez 79 penal de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos a Edgar Munévar, alias el Caballista, quien habría sido uno de los presuntos cerebros de la fuga de Matamba.

Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua.
Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua. Foto: SEMANA

Es de anotar que por esta burlesca fuga fueron judicializados otros implicados, entre ellos miembros de la Policía, quienes se habrían prestado para el acto ilegal.

En su momento se anunciaron acciones en contra del capitán del Gaula Luis Eduardo Duque Casas.

Cúcuta

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad” y “tormentas eléctricas” para este jueves, 29 de enero: conozca cómo estará el clima

Barranquilla

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

Bogotá

Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta problemas por condiciones climáticas: hay demora en los vuelos

Nación

Primicia: coronel Feria, al banquillo de los acusados por la prueba del polígrafo a Marelbys Meza

Nación

Así recuperarán los cuerpos de las víctimas del vuelo de Satena accidentado en Norte de Santander

Cúcuta

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Nación

Archivan investigaciones contra militar que denunció espionaje a la seguridad del presidente Petro

Nación

Estas son las pruebas contra el fiscal que, supuestamente, presionó a testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe

Nación

Las facturas que enredan a Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, investigada en el caso Colmenares; contrató un nuevo abogado

Dentro del caso se detalló por parte de la Fiscalía que Duque y Munévar conformaron —según las evidencias y un testigo que prometió contarlo absolutamente todo— una especie de outsourcing criminal que fue clave para que Matamba lograra salir como si nada del pabellón de extraditables, ubicado en la cárcel La Picota.

El testigo de la Fiscalía reveló que el Caballista fue el hombre clave en esta operación y centró todos sus esfuerzos, recursos y contactos para “rescatar” a Matamba, atendiendo al pie de la letra las órdenes de John Fredy Gallo Bedoya, conocido como Pájaro, el principal enlace entre el Clan del Golfo comandado por Chiquito Malo y la estructura de esta banda criminal que delinquía en Bogotá.

Imágenes de la fuga de alias Matamba.
Imágenes de la fuga de alias Matamba. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Con la investigación se estableció que Munévar, de 50 años de edad, quien tiene un expediente judicial del que pocos en el mundo del hampa podrían alardear, se movía como pez en el agua en Bogotá, siempre en vehículos de alta gama, portando joyas y ropa de diseñador, armas con salvoconducto y con viviendas en todo tipo de barrios, entre estas un apartamento en el exclusivo barrio Chicó, en el nororiente de la capital.

El del circulo rojo es alias Pájaro, quien según la Fiscalía habría sido el otro cerebro de la fuga de Matamba.
El del circulo rojo es alias Pájaro, quien según la Fiscalía habría sido el otro cerebro de la fuga de Matamba. Foto: Fiscalía

De acuerdo con fuentes del proceso, el Caballista contaría con contactos de policías activos y retirados para poder cometer actos criminales antes de su captura por el caso Matamba.

Más de Nación

El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Los presuntos involucrados en la fuga, Édgar Munévar Castilla, alias el Caballista (izq.), y John Fredy Gallo, alias Pájaro, están libres por vencimiento de términos.

Primicia: el caballista, presunto cerebro de la fuga de alias Matamba, quedó libre por orden de un juez

Lluvia

Ideam advierte “abundante nubosidad” y “tormentas eléctricas” para este jueves, 29 de enero: conozca cómo estará el clima

Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, asesinada en Barranquilla.

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

El clima en Bogotá retrasa los vuelos en El Dorado.

Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta problemas por condiciones climáticas: hay demora en los vuelos

El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, es señalado de ordenar los seguimientos a Marelbys Meza.

Primicia: coronel Feria, al banquillo de los acusados por la prueba del polígrafo a Marelbys Meza

Está en la avioneta accidentada de Satena.

Así recuperarán los cuerpos de las víctimas del vuelo de Satena accidentado en Norte de Santander

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Presidente Gustavo Petro.

Iglesia católica pide respeto a la libertad religiosa en Colombia tras declaraciones del presidente Petro sobre las bases del catolicismo

Noticias Destacadas