Un nuevo revés sufrió el caso que investiga la Fiscalía por la cinematográfica fuga del temido narcotraficante alias Matamba de la cárcel La Picota en 2022.

SEMANA conoció que el juez 79 penal de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos a Edgar Munévar, alias el Caballista, quien habría sido uno de los presuntos cerebros de la fuga de Matamba.

Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua. Foto: SEMANA

Es de anotar que por esta burlesca fuga fueron judicializados otros implicados, entre ellos miembros de la Policía, quienes se habrían prestado para el acto ilegal.

En su momento se anunciaron acciones en contra del capitán del Gaula Luis Eduardo Duque Casas.

Dentro del caso se detalló por parte de la Fiscalía que Duque y Munévar conformaron —según las evidencias y un testigo que prometió contarlo absolutamente todo— una especie de outsourcing criminal que fue clave para que Matamba lograra salir como si nada del pabellón de extraditables, ubicado en la cárcel La Picota.

El testigo de la Fiscalía reveló que el Caballista fue el hombre clave en esta operación y centró todos sus esfuerzos, recursos y contactos para “rescatar” a Matamba, atendiendo al pie de la letra las órdenes de John Fredy Gallo Bedoya, conocido como Pájaro, el principal enlace entre el Clan del Golfo comandado por Chiquito Malo y la estructura de esta banda criminal que delinquía en Bogotá.

Imágenes de la fuga de alias Matamba. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Con la investigación se estableció que Munévar, de 50 años de edad, quien tiene un expediente judicial del que pocos en el mundo del hampa podrían alardear, se movía como pez en el agua en Bogotá, siempre en vehículos de alta gama, portando joyas y ropa de diseñador, armas con salvoconducto y con viviendas en todo tipo de barrios, entre estas un apartamento en el exclusivo barrio Chicó, en el nororiente de la capital.

El del circulo rojo es alias Pájaro, quien según la Fiscalía habría sido el otro cerebro de la fuga de Matamba. Foto: Fiscalía

De acuerdo con fuentes del proceso, el Caballista contaría con contactos de policías activos y retirados para poder cometer actos criminales antes de su captura por el caso Matamba.