El alto mando dijo que en enero se hace planeación y contratación de personal, además de medir el presupuesto destinado a esta labor, por lo que no se hizo erradicación de cultivos de hoja de coca.

En enero es normal que no hagamos erradicación: director de la Policía responde a polémica por metas de cultivos ilícitos en el país

El director de la Policía, el general Henry Sanabria, explicó que en el mes de enero de este año no se llevaron a cabo las labores de erradicación de cultivos ilícitos en el país porque se encontraban en la etapa de planeación.

“En este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores. En el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero, erradicamos en febrero y ya llevamos 413 hectáreas erradicadas”, explicó el general Sanabria.

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, indicó que por temas presupuestales no se hizo erradicación de cultivos ilícitos en el mes de enero. - Foto: Policía Nacional

Así mismo, señaló que, “queremos llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, generar allí una protección policial para que no haya resiembra, eso nos garantizaría una reducción de un 10% efectivo de hectáreas cultivadas con hoja de coca”.

Añadió el director de la Policía que en los próximos días habrá una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes para trazar las resoluciones para establecer cuál va a ser la medición. Explicó que en este momento se están erradicando extensiones de más de tres hectáreas.

Disminución en la meta de erradicación

Un viraje de 180 grados tuvo la política de erradicación manual forzada de cultivos ilícitos de la Policía Antinarcóticos con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras en administraciones anteriores se le ordenó a dicha autoridad meterle el acelerador, ahora la orden va en sentido contrario.

Policía Nacional inició un plan de erradicación manual de hoja de coca en el departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador y donde más creció el cultivo en 2011. - Foto: Efe

Según reveló la propia policía Antinarcóticos, la orden del gobierno nacional es erradicar de manera manual y forzosa 20 mil hectáreas, frente a las 50 mil que era la meta del año anterior.

Sobre este tema indicó el coronel Edgar Cárdenas, director de la Antinarcóticos de la Policía que, “estamos en un planeamiento de los lugares donde vamos a erradicar de acuerdo a la modalidad que es erradicación manual siguiendo las directrices del gobierno nacional”.

Añadió el oficial que, “nosotros estamos estimando una meta aproximada de 20 mil hectáreas de hoja de coca, el año pasado era de 50 mil hectáreas, pero por parte de la Policía Nacional se alcanzó una erradicación de 43.600 hectáreas aproximadamente, el no cumplimiento se debió a bloqueos que se realizaban en los territorios”.

Así mismo, el oficial explicó que la orden presidencial es fortalece la interdicción, es decir, afectar otros eslabones del narcotráfico. “Allí es donde estará la fortaleza de la Policía en la interdicción”, añadió.

Las declaraciones las entregó el oficial, durante el más reciente golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de marihuana en el departamento del Cauca. Aprovehcando el alto flujo vehicular por los planes retorno de vacaciones, los traficantes enviaron una camioneta cargada con más de media tonelada de marihuana desde el Cauca con destino a Bogotá.

La Policía encontró más de media tonelada de marihuana que tenía como destino Bogotá. - Foto: SEMANA

El valor del cargamento superaba los 1.000 millones de pesos y con su comercialización los criminales esperaban obtener ganancias cercanas a de los 2.600 millones de pesos. En el sector de Mondoñedo, en una de las entradas a la capital del país, en un puesto de control, la Policía ubicó el vehículo en el que era trasportada la marihuana.

“A través de una llamada a la línea nacional 167 se recibe la información que conlleva a la incautación de 1.040 paquetes, con un peso aproximado de 520 kilos de marihuana, la incautación de un vehículo y la captura de un ciudadano quien conducía el vehículo”, indicó el coronel Cárdenas.

Agregó que, “a partir de esta información, unidades adscritas a la Dirección de Antinarcóticos, ubicaron un puesto de control a la altura del peaje de Mondoñedo, donde se detiene una camioneta marca Nissan, encontrando diferentes bultos que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana”.

Así mismo, señaló que, “la sustancia alucinógena provenía del norte del departamento del Cauca, donde el kilo alcanza un precio que oscila entre los $180.000 o $200.000 pesos. En la ciudad de Bogotá se comercializa cada dosis de marihuana tipo creepy alrededor de los $5.000, lo que representa una afectación a la organización narcotraficante en un aproximado de 2.600 millones de pesos, equivalente a 520.000 dosis”.

En esta camioneta traficantes del Cauca pretendían hacer llegar más de media tonelada de marihuana a Bogotá. - Foto: SEMANA

Añadió el coronel Cárdenas que, “la marihuana es tipo creepy la cual contiene un alto contenido de THC (tetrahidrocanabinol), lo que permite generar una mayor estado de alucinación que la marihuana normal a las personas que la consumen”.

Por último, indicó el oficial que, “en el norte del cauca hay un aproximado de 247 hectáreas de marihuana que tendrían un potencial anual de producción aproximado de 838 toneladas. En el año 2022, la Policía Nacional incauto 292 toneladas de marihuana, afectando las rentas de las organizaciones multicrimen en un aproximado a los 58 millones de dólares.