“En la Sierra Nevada de Santa Marta no se puede hacer ecoturismo, no está permitido de ninguna forma”: director de Parques Nacionales Naturales

El director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez Zamora, asegura que en Sierra Nevada de Santa Marta no está permitido hace actividades de ecoturismo y que en las zonas protegidas de Colombia no deberían hacerse turismo de aventura.

En esta conversación con SEMANA el funcionario deja claro que no está permitido hacer montañismo en esa zona del territorio nacional y hace un contundente llamado a la protección de los Parques: “Son un lugar sagrado del que dependen nuestras vidas. Lo sagrado no se cuida solo, tenemos que cuidarlo entre todos”.

L. M.: Hay parques nevados en donde se puede hacer ecoturismo, así como otros en los que no está permitido. Un ejemplo es el Cucuy donde se puede hacer esa actividad siempre y cuando se llegue hasta el borde de nieve, pero no se puede esquiar ni entrar en la nieve porque respetamos un acuerdo con los pueblos indígenas.

En la Sierra Nevada de Santa Marta no se puede hacer ecoturismo, no está permitido de ninguna forma.

L. M.: En aquellos parques donde hay un traslape con resguardos indígenas se reconoce la importancia de los pueblos indígenas y también de su participación en el manejo del parque. En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta ese acuerdo se hace con el Consejo Territorial de Cabildos que es una instancia de los cuatro pueblos indígenas de La Sierra y en ese acuerdo los indígenas consideran que no está permitido hace ecoturismo en sus cumbres nevadas, por considerar que hace parte de su espiritualidad. Por lo tanto, en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta no está permitido el ecoturismo, ni en las cumbres, ni en las partes bajas.

L. M.: Como Parques Nacionales ejercemos la autoridad en los parques controlando que se hagan los usos permitidos, a través de diferentes instrumentos como los recorridos y las actividades de prevención, vigilancia y control. Nosotros esperamos que los pueblos indígenas hagan lo propio en su territorio. Es una labor que muchas veces hacemos de manera conjunta, pero no sé si haya indígenas que de manera individual lo estén permitiendo porque no estaría acorde.

Ellos podrían hacerlo en su territorio, en su resguardo, que esté fuera del parque. Y, si lo hacen, ellos asumen la responsabilidad. Sin embargo, el operador turístico debe saber que es una actividad no permitida. El que propone acarrea una responsabilidad, como el que acepta. Los operadores saben con suficiente amplitud, claridad, que es una actividad no permitida.

SEMANA: ¿Qué pasa si una persona se accidenta en Sierra Nevada y tiene que hacer un rescate y no es un turista asegurado o un empleado de una operadora turística asegurado? En el caso del montañista accidentado en el pico Simón Bolívar esta persona era un porteador, no un trabajador directo de una empresa turística

L. M.: La labor de los porteadores, en el caso de la Sierra, es una actividad no permitida y, por tanto, ilegal. Además, en Parques Nacionales Naturales hablamos de guías que son personas debidamente certificadas y con tarifas establecidas, no de porteadores.

Nosotros en Parques Nacionales no aceptamos como una actividad viable el turismo de aventura porque, no solo no tenemos la capacidad, sino porque creemos que no es el tipo de turismo que hay que hacer al interior de un área protegida. Y esto no significa que no se haga en otras zonas.