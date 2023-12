Montañistas advierten que porteadores contratados por empresas turísticas en la Sierra Nevada de Santa Marta no cuentan con póliza de seguro

El rescate de uno de los trabajadores de una empresa de turismo de aventura en el pico Simón Bolívar de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre, sacó a la luz una posible irregularidad en la que estarían incurriendo las compañías que se dedican a ofertar tours de montañismo: los porteadores no estarían cubiertos con una póliza de seguro que los proteja ante eventuales emergencias.

En esa travesía viajaban seis clientes, de los que tres denunciaron en SEMANA posibles irregularidade s en las que habría incurrido el operador del viaje, entre las que se encuentra la alerta de que los porteadores que prestaron su servicio en ese viaje no estaban cubiertos con la póliza de seguros.

Este medio tuvo acceso a un audio en el que uno de los viajeros increpa al representante de la empresa, Santiago Aparicio, sobre qué hubiera pasado si alguno de los accidentados hubiese sido uno de los porteadores y no el cocinero (quien estaba contratado directamente por la agencia). En ese material, Aparicio reconoció que los dos porteadores que participaron en el rescate del cocinero no estaban cubiertos por la póliza de accidentes.

#Nación | Montañistas que participaron en la escalada a la Sierra Nevada, en la que se accidentó un trabajador, advierten que los porteadores contratados por el operador turístico no estaban protegidos con póliza de seguro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lJskGz98ol

La respuesta de Espeletia Adventures

La versión de la empresa turística es que los porteadores no son contratados por ellos, sino autorizados por las comunidades indígenas y que, por tanto, no tienen relación laboral con estas personas.

El representante de esa compañía le dijo a SEMANA que “los porteadores son gente de la zona que conocen muy bien el territorio, ellos son contratados-asignados por la comunidad Kogui. Entonces, Espeletia no tiene ninguna relación laboral con ellos, el pueblo Kogui los asigna, no todos los colonos pueden ir a portear allá”.

Además del vacío sobre quién responde por la salud de los porteadores, hay una alerta más: Parques Nacionales Naturales le respondió a SEMANA que dentro del plan de manejo no está contemplado ningún tipo de actividad ecoturística, dentro de las que se encuentra el montañismo.

“Los picos nevados y el Páramo constituyen a la zona intangible y primitiva del área protegida, por lo que estas expediciones a la montaña no están permitidas y causan afectaciones a ecosistemas supremamente frágiles e importantes tanto ambiental como culturalmente”, respondió esa entidad.

“La aseguradora respondió por el caso”

En una entrevista concedida a SEMANA el pasado viernes 22 de diciembre, el empresario y guía señaló que: “Si no hubiésemos tenido medios de comunicación, no hubiésemos podido sacar a Stiff (el cocinero) de allá. Nosotros tenemos un satelital con el que nos escribíamos mensajes con emergencia de Garmin, con la Gestión del Riesgo de Colombia, con la empresa y con Colasistencias que fue la aseguradora que respondió por el caso. Sin esto, no hubiese habido el rescate que hubo”.