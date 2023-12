“Ni loco vuelvo a viajar con Espeletia Adventures”: montañistas denuncian negligencias. Operador responde que “nadie corrió riesgo”

Los viajeros aseguraron que esa compañía, a cargo del guía y empresario Santiago Aparicio, no tuvo una buena administración del viaje: una noche del tour durmieron a la intemperie sin carpas, solo les suministraron comida dos veces al día y hubo cambios en la programación porque los indígenas Kogui (quienes son la autoridad en ese pico de montaña colombiano) solo dieron permiso para que una parte del grupo continuara su camino.

“Hubo un momento en el que no sabíamos dónde estaba el cocinero de la expedición. Desde ese momento hasta que el helicóptero lo sacó, hubo situaciones inaceptables por el lado del riesgo: dormimos a 4.400 metros de altura a cielo abierto”, le dijo a SEMANA uno de los montañistas quien ya había escalado otras montañas suramericanas.

Ante ese caso, Santiago Aparicio responde que su accidente: “Fue algo individual, egoísta e irresponsable de esta persona. Se fue sin permiso, yo iba liderando el grupo en la parte de adelante pendiente de los clientes. Uno cree que está contratando personas serias y responsables para cumplir una función, pero ya nos damos cuenta que no . Él nunca pensó qué podría suceder si se llegaba a deslizar de allá”.

Por cuenta de ese accidente que sufrió el cocinero contratado por Espeletia Adventures ese denunciante aseguró que: “Ni loco volvería a la Sierra Nevada de Santa Marta con Santiago Aparicio y Espeletia. Sería absurdo volver a poner mi vida en las manos de ese líder y de esa compañía. Su manejo de riesgo y su liderazgo me pareció pésimo”.

Escalar la Sierra Nevada

Un segundo cliente de Espeletia Adventures sostuvo que “queremos prevenir a los próximos clientes que van al mismo destino ahorita al final de enero para que sepan a quién están contratando: que no tienen guías profesionales como lo patrocinan, no tienen una póliza de seguro, que no van a comer tres veces al día. Queremos hacer saber que son unos explotadores, de sus trabajadores, de los porteadores”.