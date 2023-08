En video: escándalo por 50 montañistas que dejaron morir a otro por seguir escalando el monte K2

Como el camino es tan estrecho y él está atravesado en medio del mismo, a los expedicionarios no les queda más remedio que pasar encima de él.

Uno solo de ellos se detiene para tratar de mantenerlo consciente, pero, a la postre, sigue su camino y no se ve ningún movimiento de rescate. El malherido murió minutos después.

El video no refleja lo que realmente pasó, de acuerdo con Lakpa Sherpa, el montañista que grabó el video que ahora está causando revuelo.

Así mismo, explicó las posibles razones de los montañistas para seguir su camino sin mostrar preocupación por el herido: “ Todos los alpinistas habían gastado mucho dinero en hacer este ascenso. Muchos escaladores trataron de salvarlo, pero no podía abandonar su misión”.

Lakpa Sherpa igualmente contó que sus compañeros le habían advertido a Hassan que no siguiera porque tenía un equipo muy pobre y el tiempo estaba muy malo.

La escaladora búlgara Silvia Azdreeva, quien estaba en la expedición de Hassan, escribió en su cuenta de Facebook sobre las difíciles condiciones del monte para quien no tiene la suficiente resistencia: “En K2 no hay nadie que te pueda salvar rápidamente. Te toca esperar días si algo te pasa. Esta montaña no es para todo el mundo”.