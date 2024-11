“Se va un gran líder, un hombre muy inteligente, muy sabio, que siempre estuvo dispuesto al diálogo, la conversación y construcción”. Con estas palabras Sandra Vilardy, directora de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se refirió a la muerte de José de los Santos Sauna, el cabildo gobernador del resguardo indígena kogui, malayo - arhuaco.

Una persona tranquila y de hablar pausado, un conocedor profundo de la biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta y un gran embajador cultural del pueblo kogui que supo manejar con gran tacto las relaciones con los diferentes gobiernos regionales y nacionales, así como con organismos internacionales.

Así recuerdan muchos a José de los Santos quien falleció por causa del coronavirus. Su deceso ocurrió este jueves en la Clínica El Prado de Santa Marta luego de padecer las dificultades respiratorias propias de la enfermedad.

La covid-19 llegó, como en muchos lugares, de imprevisto a la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde estaban aislados desde hace meses para protegerse.

“Nosotros nos vimos por última vez el 28 de febrero y el primero de marzo, quince días antes de que empezara el confinamiento por la pandemia y desde ese momento los mamos tomaron la decisión de subir a la Sierra y les ordenaron a todos que debían hacer lo mismo y no bajar. Ellos no salieron a buscar el virus: les llegó”, dice Juan Mayr, ex embajador y ex ministro de Medio Ambiente, fundador de ProSierra, quien ha estado por décadas vinculado con las comunidades de la Sierra.

Pero más allá de los motivos que le arrebataron la vida a José de los Santos en cuestión de días, es claro que su partida dejará una huella imborrable. No solo para los habitantes de la Sierra Nevada sino para todos aquellos que luchan por protegerla y tuvieron el honor de compartir con este sabio.

A sus 44 años deja un legado que trascendió la cosmovisión de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y que dejó grandes enseñanzas a los colombianos. Siempre será reconocido por su trabajo activo e incansable en la recuperación de tierras de indígenas, en la consolidación de espacios comunes con los demás pueblos que fomentaran la unión y por su constante defensa a la biodiversidad de la Sierra Nevada, el corazón del mundo, y el territorio indígena.

No era mamo, sino el puente entre ellos y el mundo occidental. Como cabildo gobernador, trabajó durante años por su territorio y por dar a conocer la importancia cultural de la Sierra, en donde habitan las etnias kogui, arhuacos, wiwa y kankuamo. Santos le dedicó su vida entera.

La función que le pusieron los mamos, de representarlos y vivir fuera de la Sierra, no es una tarea fácil para ningún indígena. Sin embargo, lo logró con creces. Estaba en contacto constante con ellos y escuchaba atentamente sus consejos para poder transmitirlos al mundo entero.

Para José de los Santos no era suficiente trabajar a nivel nacional por la Sierra, tenía que llevar el mensaje a las grandes fundaciones y demás gobiernos que estaban interesados en trabajar por la naturaleza y cultura de ese lugar.

“Él le comunicaba al mundo, a la sociedad occidental y a los gobiernos locales e internacionales, la importancia de la Sierra, de la cultura, del territorio tradicional y por qué su conocimiento, el indígena, es ante todo una gran contribución al mundo en momentos de enorme crisis”, explica Mayr.

Logró conocer muchos presidentes y viajó para reunirse con las personas y fundaciones más importantes del mundo ambiental.

Nunca dejó de lado su visión y costumbres tradicionales del mundo indígena, y con ello logró articular acciones en favor de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros actores, con Parques Nacionales Naturales (PNN), en materia de conservación articulando las visiones gubernamental e indígena.

También contribuyó con la protección los sitios sagrados de la línea negra frente al mar, sitios que son fundamentales para la cultura indígena. Él en conjunto con otros pueblos posicionó este tema en la agenda y fue clave para la expedición del decreto 1.500 del 6 de agosto de 2018. Uno de los logros más importantes para estas poblaciones en los últimos años.

Por medio de este decreto se redefinió el territorio ancestral de la Línea Negra, que incluye los cuatro pueblos “como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental”.

Fue un trabajador incansable por su territorio. Uno de sus primeros pasos fue llegar a ser coordinador de salud en la IPS Gonaw Indua Ette Ennaka. Su buen desempeño lo llevó a ser el gerente de la entidad y, tiempo después, el cabildo gobernador del pueblo kogui desde donde impulsó la lucha por el respeto de los derechos indígenas.

“Es una gran pérdida para el mundo kogui y para todos la muerte de José De los Santos Sauna. Fue un líder de gran experiencia y muy preparado. Encontrar un Santos no es fácil por su capacidad de interlocución y su capacidad de generar relaciones con el alto gobierno. Santos hizo un muy buen papel en la organización y fue un gran gobernador”, dijo Danilo Villafañe, asesor del pueblo arhuaco Magdalena - La Guajira.

La naturaleza era uno de sus principales motivadores. La defendía como ningún otro y además la veía como parte del ser humano. Decía que el hombre era naturaleza y no había ninguna división entre ambos. Además constantemente reiteraba la importancia de cuidarla pues según explicaba, muchos problemas que sufre el mundo son por no respetar la naturaleza.

“Hacía mucha pedagogía sobre el agua. Decía que nosotros somos agua y nacimos dentro de ella, ahí nos formamos. Por eso para él el agua era la vida y necesaria para vivir”, recuerda Mayr.

Y agrega que “nos queda la memoria y su espíritu. Estoy seguro de que a donde él vaya, allá en espiritual, va a estar muy pendiente de que nuestros trabajos, pensamientos y desarrollo de los temas sigan con la misma vitalidad y energía. Es una enorme pérdida para el mundo indigena en Colombia”.

Los pueblos indígenas en alarma por el coronavirus

Hasta el momento se han confirmado 15 de indígenas positivos por coronavirus, lo que ha llevado a extremar las medidas de prevención y aislamiento para las comunidades. Sin embargo, son muchas las preocupaciones que tienen por cuenta del virus.

“Nuestra comunidad es realmente vulnerable, tenemos condiciones muy distintas a las de otros pueblos o ciudades. Necesitamos ayuda del gobierno, hay que tener una estrategia para que la comunidad no esté expuesta”, agregó Villafañe, quien dijo que “nosotros dependemos de los mamos, nuestra sociedad depende de ellos, no habría una identidad arhuaco, kogui o wiwa sin los mamos, son el eje de nuestra sociedad y son los más adultos. A ellos hay que protegerlos especialmente, hay que asegurar que esa identidad cultural se mantenga".

Para lograrlo, sin embargo, el gobierno nacional debe hacer una estrategia dirigida especialmente a las comunidades indígenas, las cuales tienen protocolos arraigados a su cultura, que se deben respetar. Consultar con ellos antes de tomar cualquier medida es importante, así como hacerlo con la IPS indígena que tiene promotores de salud indígenas bajo la dirección de los mamos.

Por lo pronto basta esperar que no ocurra una tragedia como en el Amazonas, en donde el auge de contagios está afectando a las comunidades indígenas. Tal vez la partida de Santos haya sido un doloroso campanazo de alerta para salvar a su territorio.