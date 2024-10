En riesgo vida del gobernador de Caquetá: Luis Francisco Ruiz lanza llamado porque la UNP le quiere quitar esquema de seguridad

En la más resiente resolución de la UNP, bajo la dirección de Augusto Rodríguez Ballesteros, advierten que no repondrán otra resolución del 25 de abril de 2024, la cual fue solicitada por el gobernador Ruiz, que ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de amenazas, motivo por el cual ha insistido en que su esquema de seguridad no es suficiente para proteger su vida.

“Creo que este señor Augusto Rodríguez Ballesteros ha intentado ya como en cuatro, cinco, ocasiones, ni si quiera sin estar posesionado, quitarme el esquema de seguridad y si mi mente no me falla, incluso en pleno proceso electoral pretendía quitarme el esquema de seguridad (...) este es el tercer intento que hace en quitarme el esquema de seguridad. Ya creemos que es un tema como personal, ideológico, tal vez por estar nosotros en esquinas políticas contrarias ”, dijo Ruiz.

“Él -Augusto Rodríguez Ballesteros- lo que está diciendo es que los componentes de la UNP, me los quiten en su totalidad. Todo lo que sea UNP en mi esquema, que se vaya para otro lado. No es que me lo fortalezca; es el mismo esquema que siempre he tenido, que me lo quieren quitar”, explicó Ruiz en SEMANA.