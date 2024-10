La llegada de Ana Isabel Gómez a la rectoría del Rosario ha llenado de ilusión a esa comunidad académica. La médica no solo ha sido por décadas una de las profesoras más queridas de ese claustro, sino que además conoce su funcionamiento como pocos, pues ha trabajado con varias facultades por años, especialmente con la de Jurisprudencia.

La rectora, Ana Isabel Gómez, hizo la toma del juramento en frente de un centenar de miembros de la comunidad académica , entre ellos la mayoría de ex rectores del claustro.

La presidenta del Colegio Elector, la consiliaria Merlín Patricia Grueso, aseguró que “a nuestra rectora le auguramos todos los éxitos posibles de alcanzar en este colegio mayor. Ana Isabel es hija del Rosario. Ha contribuido muy especialmente a la formación de hombres y mujeres insignes. Su nombramiento marca un hito para nuestra institución, si no que destaca el progreso y la inclusión de mujeres que han hecho historia en el Rosario.”

Gómez hizo un homenaje a sus padres. “Mi forma de ver la vida, de actuar y sentir se los debo a ellos. Recibo de ellos el entendimiento de que la fuerza más poderosa es el amor”, aseguró. Y a su hermano, el periodista Gustavo Gómez, a quien describió no solo como un excelente profesional sino un “hombre de familia”. También habló de su esposo, a quien le agradeció por amar como un “adolescente” aun cuando se conocieron después de los cincuenta años de cada uno.

Uno de los momentos más emocionantes de sus palabras fue el reconocimiento que hizo a sus estudiantes de más de dos décadas. Contó que una vez fue elegida en la rectoría, centenares de ellos “me inundaron de amor, de agradecimiento y reconocimiento. Fue increíble corroborar que no me había equivocado en entregar mi vida a ellos”, dijo.