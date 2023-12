Presidente Petro: “obviamente no todo es positivo. Los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país”

En la alocución de fin de año, el mandatario se refirió a la necesidad de avanzar con las reformas pensional, salud, servicios públicos domiciliarios y de minería proyectadas por el Gobierno. “La reforma laboral propone que, si usted es un asalariado, se le pague el doble si trabaja en festivos y dominicales, o si trabaja en horarios nocturnos. Se trata de recuperar no solo un mejor salario y recuperar el descanso, sino mejorar la estabilidad laboral”, indicó.

El precio de la gasolina a partir de enero comenzará a flotar de acuerdo con el precio internacional. Subirá si este sube y bajará si al contrario desciende. Eso nos permitirá liberar 10 billones de pesos anuales de dividendos de Ecopetrol que ahora financiarán el gasto social del país. No habrá perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios en el ACPM, pero promoveremos una política de transformación de la energía a fuentes más limpias. Para ello es indispensable regular las tarifas de energía eléctrica quitando los componentes especulativos de la fórmula tarifaria. Tal indicación se ha trasladado a la CREG que trabaja en este objetivo.

Menos desempleo y más salario mínimo

Este año hemos aumentado el salario mínimo nominal un 12,5%. Aspiramos a final de año que gane otros 6 puntos reales, porque disminuiremos aún más la inflación de precios. Esto significa que, en dos años de Gobierno, habríamos elevado el nivel de vida de las 2 millones y medio de familias que ganan un salario mínimo y millones más que son jalonadas por él, un 12%. Colombia no había visto eso antes y se enmarca en nuestra política de erradicación de la pobreza y de disminución de las desigualdades.

La educación pública superior será gratuita para todos los colombianos y colombianas. Quizás la mayor transformación presupuestal es lograr conducir decenas de billones de pesos cada año a esos territorios. Todos los programas del Gobierno en los territorios excluidos deben lograr un proceso, no solo de convergencia regional, sino de inclusión real de poblaciones vulnerables históricamente.

Fuerza Pública mejor paga

Las reformas fundamentales pendientes

Queremos un empresariado que entienda, como en todo el mundo, que la ganancia no se extrae por extender la jornada laboral al máximo, transformar a la trabajadora en un objeto desechable, sin ninguna estabilidad, o sobrexplotar al máximo la fuerza laboral. La ganancia crece, al contrario, con una fuerza laboral más estable, más educada y, por tanto, más productiva. No es el látigo, sino la inteligencia y la máquina lo que hace más productivo al trabajador. Entre más productividad tiene la fuerza laboral, más altos pueden ser sus salarios reales, más rica es la sociedad y más ganancias crecen en el país.

El descenso de la tasa de muertes evitables en Colombia se estancó desde el año 2010. El estancamiento de la tasa de muertes evitables en Colombia coincide precisamente con la época en que más recursos públicos se han inyectado al actual sistema de salud. La enorme cantidad de dinero público que se ha entregado desde el 2010 no ha redundado en una disminución de la tasa de muertes evitables.

En el 2024 se presentarán los proyectos de ley para reformar la ley de servicios públicos domiciliarios . Buscamos que el actor prevalente sea el y la usuaria de los servicios públicos en Colombia. No queremos más fórmulas tarifarias que permitan la especulación y hagan que unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población misma. Se presentará también el proyecto de ley de minería para proteger la pequeña minería del país y llevarla hacia tecnologías limpias. Vamos a establecer un sistema de compra de oro que permita acabar con las economías ilícitas.

Crece el agro

La política hacia el agro ha permitido, como no se veía en décadas, que el crecimiento de los cultivos excepto el café alcance un 3% anual, según la última medición del DANE. Eso se logró volviendo más rentable el campo, aumentando los niveles de crédito al pequeño y mediano agricultor, disminuyendo el precio de fertilizantes y productos estratégicos importados y realizando tareas de una reforma agraria que aumenta el acceso campesino a la tierra. La reforma agraria es el eje central de la paz.

Más turismo

Por una sociedad del conocimiento

También prometimos en campaña construir los pilares de una sociedad del conocimiento. Aumentamos el presupuesto de la educación pública del país de 50 a 70 billones en apenas un año. Con una inversión de más de seis billones nos centraremos en la expansión del sistema de educación superior pública y gratuita del país. Queremos la juventud en las sedes universitarias y no en la guerra.

La nueva economía es una articulación de tecnologías de programación de máquinas y de energías limpias sin precedentes en la historia humana. Esta nueva economía demanda relaciones mucho más igualitarias entre los seres humanos en el mundo y en nuestro país para que no degeneren en nuevos ciclos de conflictividad.

Obviamente no todo es positivo. La maquinaria estatal sigue siendo lenta, los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país y no quiere abandonarla. Sin embargo, hoy el país es conocido en todo el mundo por su empeño para superar los principales problemas de la humanidad: la crisis climática y la guerra. Hemos estado en la vanguardia de la lucha mundial por la vida y por la paz.