Enfermera adicta al fentanilo busca trabajo en hospitales de Colombia solo para hurtar el fármaco y consumirlo, esta es su historia

“Cuando se realizó el cambio de turno a las siete de la mañana ella no estaba, lo que dijo a sus compañeras era que tenía una migraña terrible y por esa razón no podía quedarse hasta terminarlo. Sus colegas y los mismos pacientes decían que la habían visto muy ansiosa , temblaba y sudaba mucho”, relata una de sus superiores.

Varios testigos entrevistados narran lo mismo: “al hacer el inventario, de los medicamentos del carro de reanimación, nos dimos cuenta que faltaban 5 ampolletas de fentanilo. Así que subí a revisar las cámaras de seguridad y me di cuenta que la jefe durante la noche pasó varias veces por el lado del carro y lo miraba de arriba a abajo. Se ve muchas veces pasar por ahí. El movimiento de sus manos y cuerpo decían que estaba ansiosa. Ella de un momento otro empezó a meterse al baño, durante mucho tiempo y a los 20 minutos volvía y así estuvo como dos horas. A sus compañeras les dijo que era que tenía vomito”.

Cuando quedó en evidencia en cámaras sus superiores le pidieron que devolviera las 10 dosis de fentanilo que en tan solo dos días se había llevado. Trató de negar que eran para su consumo pero sí dejó claro que ya se había gastado ocho. Al parecer, el argumento que dio fue que se las había llevado por un acto de caridad, “ya que tenía una tía abuela que estaba en cuidados paliativos y que no soportaba unos dolores muy fuertes que le daban y que su familia no tenía dinero para comprar medicamentos y la eps no le daba esa sustancia que realmente la calmaba, igual cambiaba de versión a cada nada”, cuentan el personal de la salud que conoció el drama.