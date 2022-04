“Es un mito chimbo”: Carlos Antonio Vélez se despachó contra Pékerman

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez habló con SEMANA a propósito de sus 50 años de carrera profesional, en los que ha cubierto el mundo del fútbol en diversos medios de comunicación haciéndose de un nombre con peso y reputación en el ámbito del deporte.

Nacido en Manizales, Vélez tiene una trayectoria ininterrumpida tanto en radio como en televisión, además de ser uno de los comentaristas más experimentados en los principales medios deportivos nacionales e internacionales.

En entrevista con SEMANA, El Profe, como también lo conocen en el oficio periodístico, contó un poco de su vida, sus inicios en el mundo del fútbol, la política nacional en medio de las presentes campañas electorales a la Presidencia y el desempeño de la selección Colombia ahora que no le alcanzó para el Mundial.

Justamente, al ser cuestionado sobre su molestia ante la eliminación de la tricolor, Vélez aseguró que lo que verdaderamente le incomoda es que las personas idolatren al exdirector técnico de la selección, José Néstor Pékerman, ahora que el conglomerado no consiguió un lugar en Catar 2022.

“Me ha molestado la idolatría hacia un mito, una leyenda, que es el señor Pékerman. Uno mira y encuentra que no hubo ningún tipo de resultados, salvo ganar partidos. Fuimos a dos mundiales y realmente el único rival importante que enfrentamos fue Inglaterra”, aseguró el periodista, quien también dijo que fue la ilusión la que no dejó ver que “fue más lo que él se llevó que lo que nos dejó”.

Vélez señaló que no encuentra una gran diferencia que haya podido marcarse entre la Selección que dirigía el argentino y la de ahora: “Él, en el camino a Rusia, nos dejó un equipo con números muy parecidos a los de esta eliminatoria. Lo que pasa es que la gente tiene memoria selectiva”.

Carlos Antonio Vélez cumple 50 años de trayectoria ininterrumpida en la radio y televisión, donde ha realizado un cubrimiento periodístico del fútbol nacional e internacional. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Se refirió a la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia, logro que, según el comentarista, no fue adquirido precisamente por mérito deportivo. “Él nos dejó a una selección que empató con Chile y Uruguay en Bogotá 0 a 0, perdió con Paraguay inesperadamente 2 a 1 y nos tuvimos que ir el último partido a Lima. Perú y Colombia fueron al Mundial en desmedro de otras selecciones, eso fue hasta investigado por la Fifa, y así fue que clasificamos a Rusia”, aseveró.

Frente a este panorama, Vélez aseguró que esto dejaba a Pékerman como un mito ‘chimbo’, pues los colombianos que lo aman están en un error sentimental, al creer que tuvo un desempeño que ahora se extraña con la selección.

Cuando se le preguntó si la salida del argentino había sido una buena decisión, no dudó en afirmar que lo habían sacado en el momento justo, incluso dijo que le pareció que la Federación Colombiana de Fútbol se había tardado en notificarle el fin de su dirección sobre la tricolor.

Asimismo, Vélez aseguró que no se puede tildar a Pékerman como una maravilla, pues durante su liderazgo con la selección no había estabilidad en el juego de los once colombianos.

“Se habían demorado mucho. Aquí se hicieron muchas cosas y la Federación fue en un momento cómplice porque lo permitió. Pero después se fue dando cuenta de que el estado de cosas no era bueno y futbolísticamente tampoco había nada. Empatamos con Chile y Uruguay, perdimos con Paraguay y nos tuvimos que arreglar con Perú para clasificar al Mundial. Fuimos al Mundial, perdimos con Japón, nos ayudó un árbitro; jugamos bien contra Polonia; llevó lesionado a James y no lo puso a jugar sino a pedazos; en el partido contra Inglaterra estábamos de aquí (se toma el cuello), y el goleador que tuvimos fue Yerry Mina y nos eliminaron en octavos. ¿Cómo puedo decir que eso es una maravilla? Eso no es una maravilla”, puntualizó.