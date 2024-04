Escándalo en Magdalena: denuncian que exalcalde de El Banco amenazó a mujer por terminar una fiesta

“El acuerdo de alquiler era hasta la 1:00 a. m., que es la hora máxima permitida para mi negocio, sin embargo, a pesar de que les decía que ya debían irse, ellos continuaron hasta las 2:00 a. m. por lo que decidí quitar la luz porque me podía perjudicar y no era lo acordado”, dijo la mujer al medio Opinión Caribe.

“En ningún momento ocurrió eso, ya me hubieran puesto preso, es una campaña de desprestigio que están haciendo contra mí, orquestada por el actual alcalde de El Banco, Ronald Flórez, a quien le tengo interpuestas unas demandas electorales y he denunciado varios hechos contra la administración pública”, manifestó Rangel al medio local Seguimiento.

“Yo he sido objeto de persecución y amenazas, he solicitado a la Unidad Nacional de Protección que me brinden seguridad, porque he sido víctima de presiones por denunciar que bandas criminales que maneja el hermano del alcalde, están cometiendo actos graves en El Banco y contra la administración pública”, sostuvo.