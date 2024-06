Esta es la insólita historia de una excomisaria de familia, en Norte de Santander, denunciada por estafar a varias familias

“Así las cosas, le pregunté a María Teresa si la cartera con la farmacéutica Farmanorte existía y ella me manifestó que no, que todo fue una trampa, que a excepción del primer negocio todos eran falsos”, señala la denuncia contra la excomisaria.

“Ellos le han insistido mucho a la señora para que devuelva su dinero, pero ella siempre tiene una respuesta y es que no tiene nada que quitarle y en otras ocasiones, aparentemente, los amenaza, los intimida. Entonces, no han podido ni siquiera tener buena comunicación con la señora, simplemente dice que no tiene plata y punto”, advirtió el abogado de víctimas.