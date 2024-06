Clientes de lujoso concesionario denuncian millonaria estafa en Bucaramanga con camionetas de 600 millones de pesos

“Todos conocen la situación por la que estaba pasando. La empresa se quebró, pero no está aún en proceso de liquidación y puse una denuncia penal por fraude procesal contra la persona que me embargó. Estoy citando a las personas a conciliar una a una”, se defendió Vargas ante las denuncias de los clientes.

La camioneta que no llegó

“Uno no entra a una sede de un concesionario, uno compra es la marca. No estábamos comprándole a un local cualquiera, ni en una compraventa, sino a un establecimiento que operaba como distribuidor autorizado, entonces jamás pensé verme en esta situación porque es un marca prestigiosa”, sostuvo Gómez.

“Cuando me embargaron todo no tuve cómo poner a funcionar las cosas. La idea es solucionar y estoy en proceso de conciliación con las personas. A ninguno he estafado, a todos les he puesto la cara y los he citado a conciliar”, se defiende el empresario.