“Estamos ante un secuestro colectivo”: Expresidente de la Corte se va de frente contra Petro y le canta la tabla por sitiada de magistrados en Palacio

Sin embargo, momentos de bastante tensión se viven a las afueras del Palacio de Justicia, en Bogotá, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedaron sitiados adentro del recinto , puesto que decenas de manifestantes bloquearon los accesos del lugar y no los dejan salir.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, no ocultó su indignación frente a este lamentable hecho y lo calificó en SEMANA como un secuestro colectivo. Asimismo, le pidió al presidente Gustavo Petro que calme a las personas que tienen sitiados a los magistrados.

“Esperamos que el presidente no solo reproche este acto y lo condene, sino que haya presencia de la Fuerza Pública para desalojar a esta gente, que ni siquiera sabe lo qué está pasando. No se puede presionar de esta manera a la Corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un precedente nunca antes visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mandó al pueblo presionar. Eso sí es antidemocracia”, indicó inicialmente.