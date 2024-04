Estas fueron las graves denuncias que hizo en SEMANA antes morir el general (r) Ricardo Díaz contra el Gobierno Petro. Habló de presiones y coimas

La primera alerta de corrupción que enfrentó fue en un contrato millonario para la adquisición de unas aeronaves. “Cuando recibí el Viceministerio, se me habló de la necesidad de adquirir unos helicópteros como soporte logístico para el helicóptero presidencial y dos helicópteros para iniciar el reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, que tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de tres helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones”.

“Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves”, dijo enfático. Sobre ese asunto entregó detalles. Aseguró que la persona de contacto fue el “coronel Eduardo Mejía. Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela en ese momento (Armando Benedetti) y con Camilo Torres Méndez. Este último, es una persona que me mencionó el señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera y ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las Fuerzas Militares desde 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Mejía también dijo que él trabajaba con Ángela Benedetti, la hermana del señor embajador. Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía”.