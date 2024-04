Murió el general (r) Ricardo Díaz, el valiente ex viceministro de Defensa de Petro que se atrevió a denunciar todas las irregularidades que vio en el Gobierno

El ex viceministro de Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, quien denunció las irregularidades en el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, falleció este lunes, 22 de abril, al parecer por problemas cardíacos.

El ex viceministro de Defensa, Ricardo Díaz, estuvo presente este domingo, 21 de abril, en la gran marcha en la que los colombianos salieron a las calles para rechazar las políticas del presidente, Gustavo Petro. Foto: Archivo familiar | Foto: Archivo familiar

La adquisición de los helicópteros

El pasado mes de septiembre, en diálogo con SEMANA, dijo: “Cuando recibí el Viceministerio, se me habló de la necesidad de adquirir unos helicópteros como soporte logístico para el helicóptero presidencial y dos helicópteros para iniciar el reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, que tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de tres helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones”.

Y sostuvo que: “ me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves” y que la persona que se acercó para ofrecerle el dinero fue el coronel Eduardo Mejía.

“Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela en ese momento (Armando Benedetti) y con Camilo Torres”, afirmó.

Sobre Camilo Torres indicó que le había mencionado “al señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera y ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las Fuerzas Militares desde 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Mejía también dijo que él trabajaba con Ángela Benedetti, la hermana del señor embajador. Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía”.

En medio de esa situación, el general retirado conocía al coronel de tiempo atrá por lo que no vio inconveniente en sostener un encuentro con él, En esa reunión, Mejía le dice que trabaja con las personas mencionadas y que “hay 700 millones de pesos para que el Ministerio tome la decisión de comprar esos helicópteros”.

Señaló que quedó sorprendido por el ofrecimiento porque el coronel sabía de su rectitud. “El interés era que se compraran los helicópteros que tenía el Gobierno de Catar a la venta, nos despedimos y le pedí el favor de que no se volviera a tocar el tema con relación a comisiones, dádivas o dineros que fueran a perjudicar la buena imagen de todos”.

El presidente y Verónica Alcocer

Además de las revelaciones sobre el tema de los helicópteros, el ex viceministro de Defensa también dijo a SEMANA que dentro de las personas cercanas al presidente Petro estaba Verónica Alcocer.

“Él (Mejía) me dijo que l a primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa”, afirmó.

“Porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además , es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros”.

Debido a que Díaz no se prestó para ese negocio, señaló que hicieron una reunión donde pactaron desprestigiarlo. “A esa reunión iban a asistir Camilo Benedetti, Camilo Torres y (Carlos) Alberto Dada Barguil, exesposo de la señora Benedetti. Mi esposa no llegó a tiempo y hubo una molestia en las personas que asistían a esa actividad. En esa reunión determinaron que debían desprestigiar mi nombre y decir que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak, de origen israelí”.