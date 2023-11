General (r) Ricardo Díaz frena en seco al abogado de Verónica Alcocer y manifiesta que “no se retracta” de lo que denunció en SEMANA

Al finalizar la audiencia, el abogado de la primera dama emitió un trino en el que aseguraba que “en la audiencia, por iniciativa de su defensa, el General en retiro, Ricardo Díaz, señaló que no tenía credibilidad lo referido por él en la entrevista que dio origen a este incidente”, una declaración que, según el exviceministro de Defensa, es absolutamente falsa.

En un comunicado emitido hace pocos minutos por el general en retiro aseguró que “en desarrollo de la Audiencia convocada por la señora VERONICA ALCOCER GARCIA, el Mayor General RICARDO DIAZ TORRES, informa a la ciudadanía que en esta audiencia, no hubo acuerdo de conciliación por cuanto no se retracta de manifestaciones que no ha hecho”, dice el comunicado.