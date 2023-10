Estos son algunos de los congresistas que le han ayudado al Gobierno Petro para sacar adelante la temida reforma a la salud

Por ejemplo, hoy el Gobierno, el Congreso y los colombianos no tienen claro cuánto vale el proyecto porque no cuenta con el informe de viabilidad fiscal y financiera del Ministerio de Hacienda. El ministro, Ricardo Bonilla, guarda silencio frente al tema, al menos hasta la tarde de este martes 10 de octubre.

SEMANA conoció que 14 representantes a la Cámara por el Partido Liberal acompañaron la reforma a la salud hasta casi la medianoche de este lunes 9 de octubre. Y solo una de ellos, Piedad Correal Rubiano, votó negativo el articulado, entre otras razones, porque no se discutió cada artículo, sino que los aprobaron en bloque. Los demás lo respaldaron.

El Partido Conservador ha sido enfático en que no respalda la reforma a la salud tal y como está redactada. Aun así, los representantes Ruth Amelia Caicedo, Daniel Restrepo Carmona y Ciro Antonio Rodríguez estuvieron presentes en la plenaria en la noche de este lunes y garantizaron el quórum. Los demás se retiraron apenas inició el debate.

Cabe resaltar que aunque estuvieron en la plenaria, no todos votaron positiva la reforma. Juvinao, por ejemplo, ha sido vehemente en contra de la iniciativa porque se está votando en bloque y no se le permite a los congresistas hacer el debate a cada uno de los artículos. Además, ella está molesta porque hoy el proyecto no tiene un aval fiscal y financiero del Ministerio de Hacienda.