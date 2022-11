Estas son las 13 ciudades de Colombia en la que se acabaron los radiofármacos para diagnosticar y tratar a pacientes con cáncer

En el sector de la salud hay preocupación porque los exámenes diagnósticos para detectar y hacerle seguimiento al cáncer están detenidos por cuenta de que a Colombia no ha llegado la materia prima para realizar radiofármacos. Así lo ha venido alertando la asociación colombiana de medicina nuclear al igual que la Asociación Colombiana de Física Médica.

SEMANA le ha hecho seguimiento a la problemática y conoció en primicia el primer censo realizado por los especialistas. Ya el 85% de las unidades de medicina nuclear del país están afectadas, porque no cuentan con tecnecio 99, sustancia utilizada para hacer Gammagrafías, y tampoco tienen Iodo 131 que se requiere en tratamientos contra el cáncer de tiroides.

Es este momento se cuenta al menos 3.000 pacientes afectados en todo el país, pues es el promedio que se dejan de atender mensualmente. Las plantas que producen esta sustancia en Europa y que distribuyen a Colombia pararon actividad por temas técnicos. Inicialmente, se estimaba que el principal proveedor prendería el reactor nuclear la última semana de noviembre, ahora mediante un comunicado informaron que podría arrancar la operación en la primera semana de diciembre, lo que indica que a Colombia empezaría a llegar el material para fabricar los radiofármacos, al menos 5 días después de que reinicie la producción.

Los que preocupa a los especialistas, aparte de las afectaciones que puede traer para un paciente realizar diagnósticos tardíos, también se habla de afectaciones económicas en el gremio, pues los centros de medicina nuclear tuvieron que frenar actividades. Las agremiaciones aseguran que esta problemática se podría frenar si Colombia fabricara el producto como lo hacen la mayoría de los países de Latinoamérica o si tuviera planes de acción que permitieran comprar la sustancia a los países de la región.

Emperatriz Angarita, presidenta de la Asociación de Medicina Nuclear, le confirmó a SEMANA que en este momento 13 ciudades, la mayoría intermedias y capitales del país reportaron no tener ni una sola unidad de tecnecio 99. Y que frenaron por completo la atención a pacientes. Las ciudades son: Pereira, Armenia, Palmira, Popayán, Tuluá, Manizales, Pasto, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla.

“Ya entró en un pare muy importante Medellín. El anuncio es que ya no van a poder trabajar, afectando todo el Valle de Aburrá, porque no tienen material radioactivo”, dijo Angarita. Por otra confirmó que en Bogotá ya se acabó el radioactivo en algunos centros.

La especialista manifestó: “Nos preocupa mucho que el lunes la jefe de medicina nuclear de medicina nuclear del Instituto Nacional de Cancerología, un lugar superimportante por ser garantes de la atención de muchos pacientes de Bogotá y fuera de Bogotá, no tiene material para trabajar. Ya entró en paro. Imagine lo grave si es el principal centro de atención de nuestro país en atención a cáncer”.

Para la presidenta de la Asociación de Medicina Nuclear, el Invima tiene que actuar de inmediato, pues la entidad manifestó tan pronto SEMANA hizo pública la denuncia que no hay desabastecimiento, pero para Angaria se hace necesario que más allá de la semántica que utiliza la entidad, se tomen acciones porque unidad que no tenga estos radiofármacos no puede actuar y esta sustancia por la complejidad de su fabricación no se puede rotar entre ciudades o centros de atención, como pasaría con un fármaco tradicional.

El molibdeno-99 es un generador de tecnecio-99, Esta sustancia, al igual que los radiofármacos, tienen muy pocos días de vida. El molibdeno-99 tiene una duración de 66 horas, luego pierde su funcionalidad.

Por su parte, el médico Camilo Prieto, investigador del grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano y profesor de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, Colombia no es autosuficiente en la producción de radiofármacos. “El país necesita un reactor que cuente con la potencia para desarrollar isótopos con fines médicos. Para esto es clave implementar una ley de seguridad nuclear y protección radiológica”.

Precisamente esta semana en la que la crisis del sector se agudiza, ya están en el país delegados de la Comisión del programa de acción para la terapia contra el cáncer (Impact), Del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ¿qué imagen se llevarán?