Estas son las primeras medidas tomadas por el ICBF y Migración Colombia ante la aparición de niños migrantes africanos no acompañados en El Dorado

Para las autoridades colombianas fue toda una sorpresa la aparición niños migrantes no acompañados procedentes de África en el Aeropuerto El Dorado , pues aseguran que hasta ahora habían entendido la terminal aérea como un entorno seguro para los menores de edad.

Entonces, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia anunciaron las primeras medidas para atender este tipo de casos que son nuevos en el país. Es más, la propia directora del ICBF, Astrid Cáceres, reconoció que para ellos las terminales aéreas no constituían un lugar de peligro para los pequeños.

“La verdad es que los aeropuertos no eran para nosotros un lugar de peligro para el tránsito migratorio para los niños y niñas. Nosotros hemos identificado niños y niñas no acompañados, pero no en los aeropuertos internacionales”, sostuvo Astrid Cáceres.