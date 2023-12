Este caso tiene desconcertados a los médicos: una mujer en coma recibió la visita de su perro y despertó. Su mascota, luego, murió

No existía ninguna explicación médica para lo que estaba pasando y era claro que resultaba más efectiva la conexión entre Myriam y Dino. “Yo he contado esto a muchas personas, incluso colegas, y no me lo creen. Son sanadores, dan equilibrio y salud mental. La señora respondió a un estímulo emocional muy fuerte, las mascotas deberían estar en todos los hospitales”, dijo a SEMANA Jairo Pérez, director de la uci del HUN.