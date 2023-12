Este es el cruel negocio del Clan del Golfo en el que utiliza a miles de migrantes irregulares

“Vamos a hacer 12 millones de pesos, tu me das 9 a mi y yo te pongo a ganar 3 millones, ahí verás si tu sales adelante o no, verás si te la gastas toda, te la tomas toda”, dice uno de los coyotes a otro integrante de la organización al referirse a un bus cargado con migrantes.

En un último audio, uno de los coyotes asegura que fue capturado por la Policía. “Me capturaron, la Dijín, pero me volé; el bus quedó en la estación, se quedaron con mi cédula, pero yo me abrí, y a mi me capturaron por transporte de migrantes”, le comenta otro de los coyotes a un compañero.