Este es el escrito de acusación contra los implicados en las “chuzadas” a Marelbys Meza y por el que terminó investigada una fiscal

“Ya para el 02 de febrero del presente año, se allega nuevo informe anexándose denuncia penal, entrevistas, declaración jurada, informe ejecutivo y formato de fuente no formal con su respectivo código CARDEX, quien suministró unos alias al igual que sus números telefónicos correlacionados con los hechos relativos al hurto de dólares, ya para ese momento se sugiere la interceptación no de un abonado, si no de tres: (alias PINI), (alias PACHO), a lo cual se accede a través de orden emitida por el despacho fiscal el 03 de febrero”, señala el documento.