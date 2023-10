Este es el parte médico de las funcionarias de la Registraduría que resultaron quemadas tras ataque en Gamarra, Cesar

Así fue el ataque

El audio de la cámara registró cuando desde adentro le piden a gritos al sujeto de camiseta roja que no lance los fósforos porque el sitio había sido regado con gasolina. “Marica es gasolina, salga, salga que es gasolina, no, no, no, no, no lo vaya a prender”, son los gritos que se escuchan adentro de la sede de la Registraduría en Gamarra.